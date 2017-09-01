Ведём летопись города

Людмила Шакина, и.о. директора газеты «Голос Верхней Туры», в рамках проекта «Вместе» рассказывает о своём городе и своём издании.

Верхняя Тура… Город-завод, город-труженик, город-защитник, почти три века работающий на оборону государства. И до сих пор изображённые на гербе Верхней Туры скрещённые пушки и пламя символизируют те производства, на которых выросла добрая слава города, крепла оборонная мощь страны.

Богатая 280-летняя история, удивительной красоты пейзажи, по-провин­циальному тихие и уютные улочки… И это тоже наша Верхняя Тура.

В августе наш город отметил двойной праздник – 280 лет со дня основания города и ВТМЗ. Юбилейную дату Верхняя Тура встретила на подъёме. Градообразующее предприятие «Верхнетуринский машиностроительный завод» сейчас находится в стадии активной технической реконструкции.

Большой вклад в социально-экономическое развитие города вносят предприятия лесопромышленного комплекса – ООО «Меридиан», ООО «Тура-Лес», ООО «Лес-Трейд». Успешно развиваются предприятия малого и среднего бизнеса.

Людмила ШАКИНА, и.о. директора газеты «Голос Верхней Туры». Фото: «Голос Верхней Туры»

И если говорить о достижениях, успехах, красоте города, значит, надо говорить о людях, которые здесь живут. Ведь город – это прежде всего люди. Машиностроители и лесники, коммунальщики и педагоги, медики и работники сельского хозяйства, ветераны Великой Отечественной войны и труда, спортсмены и самодеятельные артисты. Одним словом, люди разных профессий и поколений, которые своим трудом и талантами создают славу родному городу.

А у городской газеты почётная миссия – вести летопись родного города.

Первый номер городской газеты вышел 4 сентября 1929 года. Тогда она называлась «Голос рабочего» и была заводской многотиражкой.

В 1942 году печатное издание сменило своё название на «Знамя Победы», что вполне соответствовало духу того времени. Спустя более полувека, в 1994 году, у газеты изменился статус – из заводской многотиражки она стала городской, а её учредителем выступила администрация ГО Верхняя Тура. В 2000 году газета вновь сменила своё название.

Теперь это – «Голос Верхней Туры» с более чем 87-летним стажем. Но несмотря на смену названий и статуса, газета была и остаётся верным летописцем истории города.