Глава Минтранса РФ Максим Соколов открыл второй участок ЕКАДа велопробегом

Первыми по новой дороге проехали Евгений Куйвашев (слева) и Максим Соколов. Фото: Областной департамент информполитики

2 сентября врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и министр транспорта РФ Максим Соколов на велосипедах открыли движение на участке Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги протяжённостью в 11 километров от подъезда к посёлку Медный до автодороги Екатеринбург — Полевской. Вместе с ними качество дорожного покрытия оценили около 200 спортсменов, принявших участие в велогонке.

— Надо было поставить стакан с водой на руль, — сказал Максим Соколов, проехав по новой дороге. — Поездка на велосипеде как нельзя лучше позволяет оценить качество дороги. Если велосипедисту комфортно, то автомобилисту комфортно вдвойне.

Строительство очередного участка шириной в три полосы в каждую сторону велось с 2014 года практически круглосуточно. На работы было выделено 3,4 млрд рублей из средств федерального бюджета — это почти 80 процентов общей стоимости проекта. Еще один миллиард рублей был направлен из областной казны.

Кстати Глава Минтранса Максим Соколов также провёл в субботу в Верхней Пышме совещание, посвящённое реализации в Екатеринбургской агломерации программы «Безопасные и качественные дороги», где ему презентовали проект строительства трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму. Общая стоимость строительства составляет более 2,5 млрд рублей. Работы должны завершиться в 2019 году. Протяжённость трамвайного пути — 17,9 километра. В сентябре 2015 года было подписано четырёхстороннее соглашение о строительстве линии между правительством Свердловской области, администрациями Екатеринбурга и Верхней Пышмы и Уральской горно-металлургической компанией (УГМК). — Люди ездят на работу из Верхней Пышмы в Екатеринбург и обратно. В Верхней Пышме в шаговой доступности есть весь комплекс услуг для комфортной жизни. Единственная нерешённая проблема — транспортная: утром и вечером проспект Космонавтов (который соединяет два города. — Прим. «ОГ») стоит. Поэтому другого выхода, кроме как пустить трамвай — нет. Просьба нам в этом деле помочь, — доложил генеральный директор УГМК Андрей Козицын.

В 2018 году начнётся возведение заключительного этапа кольцевой автодороги протяжённостью 11,5 километра — от Полевского до Челябинского тракта, который позволит замкнуть ЕКАД и разгрузить улично-дорожную сеть Екатеринбурга, где интенсивность движения транспорта, в том числе транзитного, достигает 120 тысяч автомобилей в сутки. Кроме того, вывод автомобилей на ЕКАД положительно скажется на экологической обстановке в городе, снижении аварийности на дорогах.

Ранее Минтранс РФ внёс предложение о выделении на строительство дороги в 2018–2020 годах более 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.

— Такие масштабные проекты, как строительство дороги, с учётом проектирования — это минимум четыре года. Но Евгений Владимирович Куйвашев поставил задачу по строительству следующего пускового комплекса дороги в ближайшие два года и открытию по крайней мере рабочего движения уже к 2020 году, — сказал министр транспорта Российской Федерации.

По словам Евгения Куйвашева, полный запуск ЕКАД — это один из ключевых этапов формирования Екатеринбургской агломерации, связанной в единую транспортную сеть. Дорога улучшит транспортное сообщение с населёнными пунктами Горный Щит, Медный, Шабровский и Чусовское Озеро, а также с микрорайонами Екатеринбурга Академический, Солнечный, Широкая Речка.