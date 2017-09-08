Серовский мехзавод выпустил полозья для санок олимпийцев

В феврале этого года в Кубке мира по санному спорту в Сочи наша сборная участвовала уже на санках с серовскими полозьями. Проверка прошла успешно. Фото: «Первый в Серове»

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Серовский механический завод выпустил полозья для санок, с которыми Российская сборная по санному спорту поедет на Олимпиаду 2018 года. Испытания первых десяти пар полозьев уже про­шли на этапах Кубка мира в Латвии и Корее и на чемпионате России по санному спорту, где российские саночники успешно выступили. О том, как на предприятие поступил такой необычный заказ и как с ним справились серовские оборонщики, «ОГ» расссказал главный технолог завода Александр ПЕСТОВ.

– В нашей стране такие полозья раньше не производили, поэтому после обращения к нам президента федерации санного спорта Ленинградской области Валерия Дудина коллектив конструкторского бюро и металлургического бюро технической службы разработали конструкцию по заданным параметрам, подобрали материал и проработали технологию термообработки. Как пример брали два зарубежных аналога. Испытания первых десяти пар полозьев уже прошли и на тренировках, и на крупных международных соревнованиях. Теперь спортсмены будут готовиться на санках с нашими полозьями к зимним Олимпийским играм 2018 года.

– Насколько нам известно, это не единственный пример импортозамещения спортивного снаряжения для серовских механиков?

– Вице-президент Федерации биатлона Свердловской области Владимир Рощин привёз к нам на завод образец импортной мишени для биатлонистов. В России ни одно из предприятий такие не производит. Конструкторское бюро технологической службы завода разработало аналог мишени. Пришлось много потрудиться, чтобы выполнить довольно строгие требования IBU (Международной федерации биатлона). Уже проведены положительные испытания в Новоуральске, а в Москве на высшем уровне решается вопрос о серийном оснащении трасс нашими мишенями.

Главный технолог Серовского механического завода Александр Пестов знает толк в скорости. На встречу в редакцию он приехал на своём двухколёсном транспорте – так удобнее и быстрее. Фото: «Первый в Серове»

– Серовский механический завод специализируется на выпуске продукции для нефтегазового и горнодобывающего комплекса страны, а также выполняет заказы Министерства обороны РФ. Но почему именно к вам обратились с такими необычными заказами?

– Думаю, что это не случайно: наш коллектив очень спортивный. На заводе почти 40 лет проводится лыжная гонка командиров производства, которую всегда возглавляет генеральный директор Александр Никитин. Предприятие с советских времён сохранило единственную в городе заводскую лыжную базу «Снежинка», где сейчас тренируется городская команда биатлонистов. Воспитанник нашей школы биатлона, член юношеской сборной страны по биатлону Василий Томшин 27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону 2017 года стал серебряным призёром в спринте и показал пятый результат в гонке преследования. А замдиректора по коммерческой части Сергей Минибаев, мастер спорта СССР по биатлону, организовал в городе команду марафонцев. Юбилейным для него был марафон «Европа–Азия-2017», а Пермский международный марафон в начале сентября – уже 11-м с достойным результатом – 42,2 километра он пробежал за 01:30:25, став шестым в своей группе. Сергей Михайлович дружит с олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным, который не раз бывал в Серове. Так что наше участие в спортивных делах страны вполне закономерно.