«Лесной урал» расширил производство: у жителей Красноярки и Черноярки появилась работа

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В Северном управленческом округе за 2016 год прибыль от обработки древесины и производства изделий из дерева выросла на 24 процента и составила 505 млн рублей, наибольший прирост приходится на долю ООО «Лесной Урал Сбыт» – 417 млн рублей.

О том, как предприятие в Год экологии в России внедряет новые производства и при этом создаёт новые рабочие места, рассказывает вице-президент Уральского союза лесопромышленников, председатель собрания учредителей ООО «Лесной Урал Сбыт» Сергей АНТОНЕНКО.

– Пять лет назад предприятие восстановило разрушенное производство в Красноярском леспромхозе, а в этом году дало работу жителям посёлка Черноярка и Лобвы, – говорит Сергей Антоненко. Эти посёлки, находящиеся в противоположных концах Серовского ГО, объединяет одно – и Черноярка, и Красноярка в своё время родились как места заготовки и переработки леса.

– Особенность нашего производства – в его безотходности, – считает Антоненко. – Наши специалисты отремонтировали и запустили уникальный для региона станок. Он позволяет пускать в дело так называемый «тонкомер» – древесину маленького диаметра. Раньше она шла в лучшем случае на дрова, а чаще оставалась на делянке, гнила там и засоряла лес. Сейчас из этого сырья мы пилим доски диаметром от 8 до 26 сантиметров. Ещё одна особенность станка в том, что после разделки круглого леса не остаётся так называемого горбыля. Остатки перерабатываются в опилки и щепу, что тоже идёт в дело. Щепа отправляется в Новую Лялю на целлюлозно-бумажный комбинат.

Найдётся применение и опилкам, ранее собиравшимся в горы отходов – летом они время от времени горели, что никак не улучшало экологию близлежащих территорий. Руководство «Лесного Урала» приняло решение закупить ещё одну установку для производства пеллет – гранул из опилок. Одна такая установка уже несколько лет работает в Красноярке, спрос на эту продукцию довольно высок. И наши опилки не будут засорять окружающую природу.

Пока здесь работают 20 человек, для которых открытие нового производства – это реальный шанс применить свои силы и заработать деньги. Но в ближайшее время коллектив в Черноярке увеличится до 30 человек, есть планы и по приобретению новой техники.

Полгода назад это предприятие открыло своё производство и в посёлке Лобва, что в полусотне километрах от Серова, который в последние годы приобрёл печальную славу депрессивной территории. После закрытия нескольких предприятий, в том числе – Лобвинского деревообрабатывающего и гидролизного заводов – сотни людей остались без работы, без денег и перспективы.

– Для Лобвы мы разработали инвестпроект по углублённой переработке леса, согласно которому будут созданы 156 рабочих мест. Со временем здесь будут работать до 300 человек. Стоит сказать, что этот проект получил в областном правительстве статус приоритетного.