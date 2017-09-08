«Аварийные» тополя угрожают серовским дворам

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Тополя в Серове стали большой проблемой для жителей города и обузой для муниципального бюджета. В своё время тополя высаживали во всех дворах, вокруг предприятий и вдоль улиц. Быстро растущие, они очищали городской воздух. Но время шло, предприятия заметно снизили показатели по загрязнению воздуха, тополя разрослись, постарели, ломались при порывах ветра и стали просто опасными.

От падающих тополей страдают машины, балконы, крыши и линии электропередачи. В июне в посёлке Андриановичи Серовского городского округа дом семьи Александра и Натальи Казаковых был уничтожен упавшим во время субботнего урагана тополем. В бюджете округа в этом году на спиливание тополей в посёлках Андриановичи, Красноглинном, Красноярке и Марсяты выделено по 100 тысяч рублей.

Сейчас депутаты думы всерьёз озаботились проблемой обрезки и вырубки тополей в первую очередь с территории дошкольных образовательных учреждений. Это не дело, когда дети гуляют на соседней площадке, потому что рядом с их группой – «аварийный» тополь. На территории школ и детских садов более 1 000 тополей, многие из них представляют опасность. Понятно, что самостоятельно образовательным учреждениям эту беду не исправить, ведь цена за спил и вывоз одного дерева стартует от 10 000 рублей. Здесь точно нужна новая программа и поиск средств (благотворительных, бюджетных). И кроме этого, надо решать, какие деревья заменят тополя – зелёные лёгкие нашему промышленному городу да ещё с таким количеством автотранспорта просто необходимы.