Земства 8 сентября 2017, 06:00

В Серове появились солнечные часы – вторые в области и первые современные

Фото: «Первый в Серове»

Фото: «Первый в Серове»

Сюжет

Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.



В Серове открылась после реконструкции центральная лестница площади у Дворца культуры металлургов, главным её украшением стали солнечные часы – вторые в области и первые современные.

Циферблат трёхметровых часов изготовлен из гранита. В селе Мраморском неподалёку от Полевского сохранились часы конца XVIII века. Они имеют статус культурного наследия. Серовские часы станут интересным арт-объектом, любимым местом для фотосессий. На часах надпись на латыни и русском: «Время летит быстро, не опоздай». Часы предназначены для определения истинного солнечного (астрономического) времени, которое отличается от местного на 1 час.

  • Опубликовано в №166 от 08.09.2017
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (8 сентября)

Очевидцы установки памятника уверяют, что внутри чугунного постамента хранится капсула с посланием потомкам, вскрыть её следует в сентябре 2046 года. Фото: uralmash.my1.ru
Последнюю самоходку Уралмаша снимут с постамента через 30 лет — чтобы прочитать послание из 1946-го

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет: