В Серове появились солнечные часы – вторые в области и первые современные

Фото: «Первый в Серове»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В Серове открылась после реконструкции центральная лестница площади у Дворца культуры металлургов, главным её украшением стали солнечные часы – вторые в области и первые современные.

Циферблат трёхметровых часов изготовлен из гранита. В селе Мраморском неподалёку от Полевского сохранились часы конца XVIII века. Они имеют статус культурного наследия. Серовские часы станут интересным арт-объектом, любимым местом для фотосессий. На часах надпись на латыни и русском: «Время летит быстро, не опоздай». Часы предназначены для определения истинного солнечного (астрономического) времени, которое отличается от местного на 1 час.