Земства 8 сентября 2017, 19:35

«Кековая эпопея» в Монетном закончилась

Кек на полигоне обрабатывают специальным веществом, чтобы ускорить снижение концентрации вредных веществ. Фото: Пресс-служба ОНФ

Кек на полигоне обрабатывают специальным веществом, чтобы ускорить снижение концентрации вредных веществ. Фото: Пресс-служба ОНФ

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В вопросе незаконного размещения кека на территории бывшей военной части в посёлке Монетном Берёзовского ГО поставлена точка.

Накануне место свалки, о которой весной на медиафоруме ОНФ рассказал Президенту РФ Владимиру Путину берёзовский журналист Сергей Стуков, посетили специалисты министерства природных ресурсов и экологии области. Как констатировал руководитель министерства Алексей Кузнецов, все отходы вывезены.

— Риска для леса теперь нет, — пояснил министр.

Напомним, продукты обработки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обнаружили на площадке бывшей военной части на 37-м километре Режевского тракта в 2015 году — отходы вывез сюда недобросовестный подрядчик с Южной аэрационной станции Екатеринбурга. Свалку должны были ликвидировать до середины июля 2017 года. Однако, по словам директора екатеринбургского «Водоканала» Александра Ковальчика, сроки сдвинулись из-за погоды.

— Подготовка подъездных путей заняла более двух месяцев, а вывезли кек меньше чем за две недели. Пока оплату работ взял на себя «Водоканал», но после того, как будет установлен ответственный за несанкционированную свалку — счёт будет предъявлен ему, — рассказал Александр Ковальчик. На вопрос журналистов о сохранившемся запахе он лаконично заметил: «Работы закончили на днях, скоро всё пройдёт».

Сейчас все отходы вывезены на специализированную площадку рядом с посёлком Красногвардейским для дальнейшего обезвреживания.

  • Опубликовано в №167 от 9.09.2017
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Областная газета Свердловской области

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