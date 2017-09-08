«Кековая эпопея» в Монетном закончилась

Кек на полигоне обрабатывают специальным веществом, чтобы ускорить снижение концентрации вредных веществ. Фото: Пресс-служба ОНФ

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

В вопросе незаконного размещения кека на территории бывшей военной части в посёлке Монетном Берёзовского ГО поставлена точка.

Накануне место свалки, о которой весной на медиафоруме ОНФ рассказал Президенту РФ Владимиру Путину берёзовский журналист Сергей Стуков, посетили специалисты министерства природных ресурсов и экологии области. Как констатировал руководитель министерства Алексей Кузнецов, все отходы вывезены.

— Риска для леса теперь нет, — пояснил министр.

Напомним, продукты обработки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод обнаружили на площадке бывшей военной части на 37-м километре Режевского тракта в 2015 году — отходы вывез сюда недобросовестный подрядчик с Южной аэрационной станции Екатеринбурга. Свалку должны были ликвидировать до середины июля 2017 года. Однако, по словам директора екатеринбургского «Водоканала» Александра Ковальчика, сроки сдвинулись из-за погоды.

— Подготовка подъездных путей заняла более двух месяцев, а вывезли кек меньше чем за две недели. Пока оплату работ взял на себя «Водоканал», но после того, как будет установлен ответственный за несанкционированную свалку — счёт будет предъявлен ему, — рассказал Александр Ковальчик. На вопрос журналистов о сохранившемся запахе он лаконично заметил: «Работы закончили на днях, скоро всё пройдёт».

Сейчас все отходы вывезены на специализированную площадку рядом с посёлком Красногвардейским для дальнейшего обезвреживания.