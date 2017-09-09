В День танкиста Дмитрий Рогозин пообещал вернуть международную выставку вооружений в Нижний Тагил

Соревнования по танковому биатлону развенчивают миф о неповоротливости танков.Фото: Владимир Мартьянов

В Нижнем Тагиле впервые прошёл военно-патриотический фестиваль «УралТанк». В День танкиста на полигоне "Старатель" зрители увидели реконструкцию Сталинградской битвы, соревнования снайперов и танковый биатлон. Открывая фестиваль, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал ошибкой отмену выставки Russia Arms Expo на Урале и обещал её исправить.

Погода в День танкиста испытала участников торжества на прочность. Дождь не утихал весть день, но зрительские трибуны на полигоне Старатель были переполнены. Главными гостями фестиваля стали кадеты, суворовцы и ребята из патриотических клубов. На праздник получили приглашения более 2 тысяч подростков. И им было на что посмотреть.

Погода отнюдь не стала помехой для юных зрителей, пришедших на праздник. Фото: Владимир Мартьянов

Торжественная часть праздника началась с поздравления танкостроителей и испытателей бронетехники. Были вручены награды министерства обороны отличившимся работникам Уралвагонзавода. Одобрение зрителей получила презентация игрового фильма «Т-34», который выйдет на экраны в следующем году. Настоящей сенсацией стало выступление Дмитрия Рогозина.

- День танкиста сегодня проходит без традиционной выставки, которая раньше проходила в Нижнем Тагиле. Но я считаю, что это неправильно. Я думаю, что Нижний Тагил достоин того, чтобы выставка в этот город вернулась вместе с большой и серьёзной международной программой. И я обещаю вам, друзья, что в следующем году здесь, помимо танкового представления, мы проведём и специализированную выставку, и крупную военно-промышленную конференцию. Мы так решили, и ошибку будем исправлять, - пообещал вице-премьер. Трибуны после этих слов взорвались аплодисментами.

Дмитрий Рогозин открыл День танкиста в Нижнем Тагиле выстрелом из артиллерийской гаубицы. Фото: Владимир Мартьянов

Фестиваль, начавшийся с этой позитивной ноты, быстро набирал обороты. На закрытых площадках работал музей «Назад в СССР», проходили творческие и спортивные состязания. Настоящий восторг юной публики вызвали сражения радиоуправляемых моделей самолётов и танков.

На закрытых площадках фестиваля проходили творческие и спортивные состязания. Особенно они понравились молодёжи. Фото: Владимир Мартьянов

На полигоне также развернулась захватывающая программа. 40 российских снайперов вступили в борьбу за кубок Урала по снайпингу. Первое место и приз – оптический прицел стоимостью 300 тысяч рублей – завоевал тюменец Андрей Иванов. В тройку лидеров также вошли Максим Пряничников (Набережные Челны) и Владимир Медведев (Тюмень).

Только сегодня в Нижнем Тагиле можно было увидеть сразу 40 российских снайперов. Фото: Владимир Мартьянов

Тагильчане подготовили для зрителей две исторических реконструкции. Осенью 1942 года город, который уже тогда называли Танкоградом, решил отправить на фронт свою колонну Т-34 – «Тагильский рабочий». 7 ноября танки прошли строем по главным улицам города, прощаясь с тагильчанами, а уже в декабре вступили в бои на подступах к Сталинграду.

Историческая реконструкция: так принимали тагильчане свой первый бой. Фото: Владимир Мартьянов

Участники фестиваля увидели, как провожали 75 лет назад тагильчане эшелон с танками и как приняла свой первый бой колонна «Тагильский рабочий».

Историческая реконструкция: уралочки провожают бойцов на фронт. Фото: Владимир Мартьянов

Ещё не улёгся дым от горящих гитлеровских машин, а ведущий фестиваля Леонид Якубович объявил о начале танкового биатлона. Экипажи танков Т-72Б3 сначала выполнили огневые задачи, поразив мишени, а потом отправились на преодоление искусственных и естественных препятствий на трассе. Они стремительно неслись по гребёнке и горкам, не притормаживая, ныряли в водоём.

Заключительным аккордом фестиваля на Старателе стало выступление группы «Любэ». А Нижний Тагил продолжил праздновать День танкиста на рабочей Вагонке. Возле дворца культуры имени Ивана Окунева выступил лидер группы "Смысловые галлюцинации" Сергей Бобунец, а ночное небо украсил праздничный салют.

Напомним, военно-патриотический фестиваль «УралТанк», организованный правительством Свердловской области и Уралвагонзаводом, проводится впервые и в этом году приурочен к 75-летию Сталинградской битвы.