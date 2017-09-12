Покровское закатали в асфальт

Теперь главные улицы Покровского заасфальтированы не только по документам. Фото: Галина Соколова

Во время июльской встречи Евгения Куйвашева с коллективом Уралвагонзавода жители села Покровского Горноуральского ГО передали главе региона папку с перечнем своих коммунальных проблем. После вмешательства региональных властей оперативно заасфальтировали улицы и поставили газовые счётчики в многоквартирных домах. Ещё две проблемы — с бытовыми стоками и мусором — пока зашли в тупик.

Дороги

Заветная папочка, которую общественница Покровского Ирина Куценок передала Евгению Куйвашеву, содержала перечень проблем Майки. Так называется часть села, примыкающая к птицефабрике. Проживают здесь в многоквартирных домах порядка тысячи человек. Сельчане написали, что две главные улицы только по документам числятся асфальтированными. На самом деле их сорок лет назад построили солдаты располагавшейся неподалёку воинской части. С тех пор ремонтов там не бывало, и полотно пришло в негодность.

В мае при корректировке областного бюджета Горноуральскому округу выделили средства на ремонт сельских дорог, однако торги затянулись. Сельчане об этом не знали и волновались. В августе на улицы Майскую и Птицеводов вышли дорожники. К сегодняшнему дню асфальтирование закончено.

Газ

Вторая проблема, изложенная в «челобитной», касалась коммунальных начислений. В село провели газ, но до логического конца дело не довели — не ввели приборы учёта в эксплуатацию, и жители за отопление платили по нормативу. После обращения к Евгению Куйвашеву в Покровское приехал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Сегодня в домах проведены собрания собственников, на узлах учёта монтируются манометры.

Мусор

Есть на Майке традиционная проблема: крайне нерегулярный вывоз мусора. К приезду министра в июле площадку почистили, в следующий раз управляющая компания приурочила наведение порядка ко дню выборов. Жители же добиваются, чтобы мусор вывозился регулярно, а не по особым случаям.

Водоотведение

Куда опаснее для села ещё одна проблема. С начала лета жидкие отходы отравляют поле, граничащее с домами и садовыми участками. Причина в том, что у фабрики и МУП «Пригородная управляющая компания» общая система водоотведения. Раньше отходы через насосную станцию шли в коллектор и трубу, проходящую через птицефабрику. Потом стоки — и поселковые, и фабричные — дружно следовали на очистные сооружения в Нижний Тагил.

Но весной схема поменялась. Фабрика решила отправлять отходы самостоятельно, перекрыв партнёрам, которые постоянно недоплачивали за услугу, доступ к своей системе. Тогда управляющая компания придумала сливать канализацию в чистое поле на краю села. Теперь на месте поля — болото.

Так выглядит система канализации в Покровском. Фото: Галина Соколова

— По жалобе жителей Покровского была проведена проверка, — рассказал «ОГ» заместитель природоохранного прокурора Нижнего Тагила Роберт Слепухин. — Выяснилось, что сети, принадлежащие птицефабрике, обветшали. Предприятие стало вывозить отходы на утилизацию бочками. На птицефабрике заверили, что никакого договора по транспортировке отходов у них с УК нет. Представители управляющей компании заявили обратное, но подлинника документа предоставить не смогли. Коммунальщики в течение четырёх месяцев выливают стоки на рельеф местности. Директору УК вынесено представление. Однако руководители там постоянно меняются, и меры так и не приняты.

В администрации городского округа заверили, что экологической катастрофы в селе не допустят.

— Мы признаём, что муниципальное предприятие имело долги перед птицефабрикой, но такие вопросы решаются в правовом поле, а не забиванием пробки в трубу. У нескольких хозяйствующих субъектов единая инженерная сеть, и незаконно прекращать предоставление регулируемых услуг в одностороннем порядке. Мы предлагали руководству фабрики передать нам коллектор, но там ответили — покупайте. Средств на это у нас нет. За помощью в решении проблемы мы обратились в несколько областных инстанций. Последним шагом будет обращение в суд, — объяснил замглавы Горноуральского округа по ЖКХ Андрей Гебень.

Если мир между птицефабрикой и МУПом так и не удастся заключить, муниципалитету придётся строить свои очистные сооружения, как это уже было в посёлке Горно-уральском. На эту стройку понадобится не менее 35 миллионов рублей.