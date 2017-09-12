Земства 12 сентября 2017, 18:45

В Шале зацвела поздняя сирень

Фото: Дмитрий Сивков

Фото: Дмитрий Сивков

В Шале зацвела сирень. Феноменальный кустарник растёт у магазина «Монетка» на улице Калинина. Феноменальный он потому, что такую картину шалинцы только в июне и могут наблюдать. За разъяснениями мы обратились к заведующей лабораторией экологии древесных растений ФГБУН «Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук», доктору биологических наук Лидии Сёмкиной:

— Цветение сирени в сентябре — явление для наших мест довольно редкое. На Урале в садах сирень начинает цвести в конце мая — в начале июня. Хотя вторичное цветение у сирени встречается. Но тут, судя по тому, что на снимке не видно следов первичного цветения, скорее всего, наблюдаем его задержку. Лето, сами знаете, каким холодным выдалось. Вот эта сирень и не среагировала вовремя. Потом стало тепло, и она сумела мобилизовать свои силы. Ведь каждое растение стремится во чтобы то ни стало продлить свой род. Цветение для людей — это только красота, а в природе — процесс семяобразования.

Такая вот стойкая и целеустремлённая сирень в Шале растёт. Кстати, не только сирень. Уже не раз было отмечено и позднее цветение черёмухи.

  • Опубликовано в №169 от 13.09.2017
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