В первых классах Верхней Салды ввели уроки шахмат

Шахматы изучают 595 первоклассников. Фото: Александр Маслов

Дважды в неделю первоклассники семи верхнесалдинских школ выкладывают на парты шахматные доски. С начала учебного года в школьном расписании появились занятия по шахматам.

До недавнего времени в шахматном направлении среди двух городов-соседей лидировала Нижняя Салда. Там в 2014 году открылось представительство Уральской шахматной академии. Поначалу верхнесалдинцы ездили заниматься к соседям, но затем в городе появился свой клуб. Битвы на чёрно-белой доске стали столь популярны, что с этого учебного года было решено ввести занятия по шахматам во всех школах. Руководство «ВСМПО-Ависма» закупило для ребят 200 комплектов шахмат и восемь специальных магнитных досок, пригласило для работы с детьми двух тренеров: Владимира Комиссарова и Владимира Матвеева. Специально для занятий с первоклассниками мастер FIDE Владимир Комиссаров разработал обучающую программу.

— Мы работаем по федеральным государственным стандартам, шахматы являются внеурочной деятельностью. Занятия развивают логическое мышление, память. И педагоги, и родители поддержали эту инициативу, — сообщила «ОГ» директор школы №1 Елена Самсонова.

На первых занятиях дети узнают фигуры, их место на доске и возможности. Отличившиеся на шахматном уроке получают не оценку, а слоника.

Вводный курс по шахматам пройдут все юные салдинцы. Те, кому этот вид спорта придётся по душе, смогут продолжить обучение.

— Я уже знаю, как ходят разные фигуры. Пешка — маленькая и слабая, а ферзь — самый сильный, рубит всех до единого, — рассказал первоклассник из школы №6 Алёша Постников.

— Занятия в школах будут использоваться не только для приобщения детей к древней интеллектуальной игре, но и для выявления наиболее способных ребят. Их ждут углублённые занятия в клубе. Родительские собрания только начались, а желающих там заниматься уже десятки. В конце этого учебного года мы планируем принять участие в областных соревнованиях, — рассказал Владимир Комиссаров.

Мнение Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ: — Я глубоко убеждена, что шахматы должны быть в каждой школе уже с 1-го класса. Это доступно, не требует больших затрат и даёт основу для интеллектуального развития ребёнка. Там, где дети играют в шахматы, абсолютно другие результаты обучения. Понятно, что перегружать образовательную линейку мы не можем, но в рамках внеурочной деятельности, факультативов это должно быть в каждой школе.