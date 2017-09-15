«Новая жизнь» старинного уральского города

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Верхотурье — духовная столица Урала. Город, убелённый сединами ввиду своего почётного возраста. Город, который как и наша газета «Новая жизнь», в 2018 году отмечает свой солидный юбилей. Верхотурью исполняется 420 лет, газете «Новая жизнь» — 100.

Верхотурье — единственный населённый пункт в области, который имеет уникальный статус исторического поселения федерального значения. В нём удивительно сочетаются мудрость поколений и порой наивная детская мечтательность. Верхотурье — город контрастов, где красота и разнообразие достопримечательностей архитектуры соседствует со слабо развитой инфраструктурой города, полуразвалившимися серыми домами, заросшими бурьяном улицами. Тишина и спокойствие рядом с политическими играми местной власти. Этим летом Верхотурье в очередной раз осталось без главы администрации.

Город, где, несмотря на отсутствие современного физкультурно-оздоровительного комплекса, жители ведут здоровый образ жизни. На протяжении нескольких лет во всех микрорайонах города группы активистов занимаются скандинавской ходьбой, лёгкой атлетикой. Велоспорт стал любимым занятием не только молодёжи, но и людей пожилого возраста. Во многих организациях, в их числе и коллектив газеты «Новая жизнь», делают по утрам зарядку.

Виктория Шумкова, главный редактор газеты «Новая жизнь». Фото: Из личного архива В. Шумковой

Но самое главное, что Верхотурье — город богатой культуры и истории. Пройдясь по его улицам, можно легко представить, каким он был раньше. Хорошо сохранились здание гимназии, купеческие особняки, казённый винный склад, торговые лавки, что придаёт Верхотурью неповторимый колорит старинного уральского города. Но лицо города — это не только архитектура, это ещё и люди, которыми он славится. Знаменитые уральские ремесленники, сохраняющие народные традиции, несущие их бережно сквозь века. Священнослужители, которые не только помогают человеку прийти к воцерковлению, но и всегда поддерживают все хорошие начинания верхотурцев. Самые яркие проекты воплощаются в реальность сотрудниками Управления культуры и Верхотурским музеем-заповедником.

И хотя в Верхотурье нет градообразующих предприятий, в каждой организации есть люди, благодаря которым жизнь в Верхотурье продолжается. А всё потому, что очень мощный у нас «вечный двигатель» — жители городского округа, которые всегда рады гостям, приезжающим не только на событийные мероприятия, которые проходят с большим размахом: Симеоновскую, Рождественскую ярмарки, Святочные гуляния, «Красногорский торжок», празднование Троицы, Масленичные гуляния — и тем, кто принимает активное участие в развитии города, становясь частицей Верхотурья.