Бесплатную электричку до Верхотурья пустят 24 сентября

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В рамках празднования 24 и 25 сентября перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири Чудотворца, паломники смогут доехать до Верхотурья и обратно на бесплатном электропоезде.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, электропоезд 7415 отправится со станции Екатеринбург-Пассажирский 24 сентября в 08:13 по местному времени, сделает остановки в Верх-Нейвинске, Невьянске, Нижнем Тагиле, Гороблагодатской и Кушве и прибудет в Верхотурье в 14:35. 25 сентября электропоезд 7418 отправится из Верхотурья в 14:50, а в Екатеринбург прибудет в 20:49.