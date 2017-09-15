Земства 15 сентября 2017, 06:00

Педагоги Верхнетуринского механического техникума отремонтировали городскую стелу

Алёна Малых
Теперь на въезде в город гостей и жителей встречает обновлённая стела. Фото: «Новая жизнь»

Теперь на въезде в город гостей и жителей встречает обновлённая стела. Фото: «Новая жизнь»

Сюжет

Вместе
Цикл материалов о территориях Свердловской области.



Одиннадцать педагогов филиала Верхнетуринского механического техникума приступили к ремонтным работам на символе Верхотурья — стеле, расположенной вблизи трассы Екатеринбург — Серов.

Сооружение уже давно выглядело неприглядно: краска облупилась, кое-где проступила ржавчина. Стела — первое, с чем встречаются туристы и гости города. Да и сами жители Верхотурья часто обсуждали необходимость ремонта стелы. Именно поэтому коллектив техникума проявил инициативу и решил сделать городу такой замечательный подарок. После согласования с местными властями и закупки необходимых материалов для ремонта педагоги принялись за работу. На прилегающей территории скосили траву, прибрали мусор. Завершающим этапом благотворительной работы стала покраска самой стелы.

  • Опубликовано в №171 от 15.09.2017 
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

Дворец молодёжи представляет:

Дворец молодёжи представляет:

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (15 сентября)

Студенты Уральской государственной архитектурной академии, которые раньше регулярно ездили в Верхний Тагил на пленэр, прозвали город «маленькой Швейцарией» — так их впечатлили местные пейзажи. Фото: Александр Глазков
В Свердловской области появился ещё один город Тагил

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

PR-конференция

PR-конференция