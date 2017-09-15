Педагоги Верхнетуринского механического техникума отремонтировали городскую стелу

Теперь на въезде в город гостей и жителей встречает обновлённая стела. Фото: «Новая жизнь»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Одиннадцать педагогов филиала Верхнетуринского механического техникума приступили к ремонтным работам на символе Верхотурья — стеле, расположенной вблизи трассы Екатеринбург — Серов.

Сооружение уже давно выглядело неприглядно: краска облупилась, кое-где проступила ржавчина. Стела — первое, с чем встречаются туристы и гости города. Да и сами жители Верхотурья часто обсуждали необходимость ремонта стелы. Именно поэтому коллектив техникума проявил инициативу и решил сделать городу такой замечательный подарок. После согласования с местными властями и закупки необходимых материалов для ремонта педагоги принялись за работу. На прилегающей территории скосили траву, прибрали мусор. Завершающим этапом благотворительной работы стала покраска самой стелы.