Педагоги Верхнетуринского механического техникума отремонтировали городскую стелу

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
Одиннадцать педагогов филиала Верхнетуринского механического техникума приступили к ремонтным работам на символе Верхотурья — стеле, расположенной вблизи трассы Екатеринбург — Серов.
Сооружение уже давно выглядело неприглядно: краска облупилась, кое-где проступила ржавчина. Стела — первое, с чем встречаются туристы и гости города. Да и сами жители Верхотурья часто обсуждали необходимость ремонта стелы. Именно поэтому коллектив техникума проявил инициативу и решил сделать городу такой замечательный подарок. После согласования с местными властями и закупки необходимых материалов для ремонта педагоги принялись за работу. На прилегающей территории скосили траву, прибрали мусор. Завершающим этапом благотворительной работы стала покраска самой стелы.
- Опубликовано в №171 от 15.09.2017