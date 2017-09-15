Премьера верхотурского театра прошла с аншлагом

История о старичках-помещиках разворачивается в здании поварни-караульни. Фото: «Новая жизнь»

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Театр «Град», созданный недавно в Верхотурье, заявил о себе премьерой спектакля «Старики» по мотивам повести Николая Гоголя «Старосветские помещики» в инсценировке Николая Коляды.

Театральная площадка — здание поварни-караульни на территории Верхотурского кремля — само по себе уже создает необыкновенную атмосферу для зрителей.

— Это поэма о бессмертии чувств. Каждый зритель по-своему понял авторский замысел. Премьера спектакля прошла с аншлагом. Зал приветствовал труппу стоя. Слава богу, верхотурцы любят театр, — рассказала художественный руководитель и режиссёр театра Юлия Батурина.

Все друзья и доброжелатели нового театра, как и его коллектив, сейчас мечтают о собственном доме для театра. Пока верхотурский театр «Град» существует при приходе Свято-Троицкого собора, коллектив работает на общественных началах.