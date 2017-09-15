Уральские байкеры вспомнят погибших товарищей

Единственный в области памятник погибшим байкерам сделан в виде поднятого на девятиметровую высоту ангела, который «уезжает» в небо на мотоцикле. Фото: Пресс-служба администрации Горноуральского ГО

18 сентября во многих странах проходит День памяти погибших мотоциклистов. В нашей области тоже недавно появилась стела, у которой байкеры собираются, чтобы отдать дань памяти погибшим товарищам. Она находится на 171-м километре Серовского тракта, в селе Малая Лая.

Поставить стелу придумали ещё в 2015 году байкеры из Лесного. Идею поддержали сначала участники мотоклубов в Кушве и Нижнем Тагиле, а затем мотоциклисты из разных уголков России. На возведение памятника было собрано полтора миллиона рублей, многие строительные операции проводили сами активисты мотоклубов.

В августе на открытие стелы и торжественный митинг в село Малая Лая съехались более 200 байкеров со всей России.

Монумент представляет собой столб с колоколом, увенчанный фигурой байкера с крыльями, который взмывает в небо. Согласно концепции памятника, любой проезжающий мимо мотоциклист может остановиться здесь, ударить в колокол и возложить цветы в память о погибших товарищах.

Ежегодно на дорогах России обрываются жизни сотен мотопилотов. В нашем регионе только в этом году в дорожно-транспортных происшествиях погибли по меньшей мере пять мотоциклистов, ещё несколько были травмированы.

Причины — разные. Водители мотоциклов, и без того менее защищённые, чем автомобилисты, зачастую пренебрегают экипировкой. Так, в конце августа в Бисерти погиб 25-летний мотоциклист, а спустя три недели насмерть разбился 15-летний подросток, ехавший на «Урале». Оба путешествовали без шлемов. Ещё одной причиной трагедий становится лихачество.

2 сентября мотоциклист на дороге к посёлку Баранчинскому значительно превысил разрешённую скорость и сбил на дороге 12-летнюю девочку. В ДТП погибли оба.

Один трагический случай напрямую связан с новым памятником. Кушвинский байкер ехал на открытие стелы в Малую Лаю и не справился с управлением. Товарищи минутой молчания почтили его память и ударили в колокол.

— Удар в колокол — это обращение к Богу. И может, люди, начав ударять в колокол, задумаются, снизят скорость, станут внимательнее на дорогах и будут помогать друг другу в беде, — предположил лидер мотоклуба «Лесные братья» Юрий Колотов.

Памятник погибшим байкерам — единственный в области, но в России их уже создано немало: в Новосибирске, Уфе, Волгограде, Санкт-Петербурге. Сейчас начато строительство подобного монумента в Тульской области на трассе «Крым». Каждый памятник стараются сделать произведением искусства, которое должно напоминать о ценности человеческой жизни.