В Нижнем Тагиле открылся долгожданный зал ЗАГСа

У тагильчан появился простор для исполнения свадебного вальса. Фото: Александра Евдокимова

В Дзержинском районе Нижнего Тагила открылся новый зал торжественной регистрации браков. Теперь новоиспечённым семьям на Вагонке есть где станцевать свадебный вальс.

Району, где проживают более 120 тысяч человек, торжественный зал был просто необходим. Ранее регистрации брака проходили в небольшом кабинете руководителя учреждения Алёны Вахрушевой, куда вмещались не более десяти человек. Если гостей на свадьбе было больше, молодожёны переносили церемонию в кафе или Дворец культуры. Многие пары из-за отсутствия торжественной обстановки подавали заявления в другие ЗАГСы города. С начала этого года в Дзержинском отделе было зарегистрировано 450 браков.

Чтобы создать торжественные условия для молодожёнов и их гостей, администрация Нижнего Тагила передала в безвозмездное пользование ЗАГСу помещение площадью 120 квадратных метров. На его реконструкцию из областного бюджета было выделено два миллиона рублей. Благотворительную помощь также оказали Уралвагонзавод, Уралхимпласт и ещё несколько предприятий. В итоге тагильчане обновили не только внутренние помещения, но и вход в здание, которое в народе называют не иначе как Дворец бракосочетаний.

Теперь в новом ЗАГСе есть торжественный зал, просторное фойе для гостей, комнаты для жениха и невесты. В создании интерьеров приняла участие известный в городе свадебный дизайнер Мария Сушинская.

— В этом году в России отмечается столетие системы ЗАГСов, и обновлённое здание в Нижнем Тагиле стало хорошим подарком к этой дате, — отметила начальник управления записи актов гражданского состояния Свердловской области Татьяна Акалаева.