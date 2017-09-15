В Свердловской области обнаружено 400 несанкционированных свалок и всего 15 нарушителей

Глава региона Евгений Куйвашев на заседании правительства высказал своё недовольство по поводу «нерешительности» областного министерства природных ресурсов и экологии в ликвидации свалок. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Год экологии в России

Подборка материалов, посвященных году экологии в Свердловской области.

С вопроса о чистоте началось последнее заседание регионального правительства. В Год экологии в Свердловской области насчитали 400 несанкционированных свалок, а «авторов» нашли только у 15 мусорных куч. Просто убрать эти свалки — полдела. Нужна действенная программа, которая позволит отучить выбрасывать мусор где придётся, иначе такие свалки будут появляться снова и снова. Разработать такую программу глава региона Евгений Куйвашев поручил министерству природных ресурсов и экологии области до середины октября.

— Сколько у нас сейчас в области несанкционированных свалок? — обратился Евгений Куйвашев к главе минприроды области Алексею Кузнецову после доклада последнего о состоянии окружающей среды.

— На сегодняшний день выявлено порядка 400, — ответил министр.

— А сколько выявлено нарушителей?

— Порядка 15 лиц (фактически это те, кого удалось поймать за руку. — Прим. ред.).

— И какую ответственность за это они несут?

— Штрафы составляют порядка 100 тысяч.

— 400 свалок и всего 15 нарушителей — ну что это такое? Это мало очень, — заявил Евгений Куйвашев. — Мы все в лес ходим и видим, что там происходит. Надо быть более решительными. В течение месяца жду предложений по этой ситуации. Если есть предложения по ужесточению наказания, которые могут послужить основой для соответствующей законодательной инициативы, мы готовы проработать такую инициативу. Кроме того, есть современные технологии отслеживания — разумеется, их внедрение требует серьёзной работы, но ведь и этот вопрос — очень серьёзный.

Евгений Куйвашев добавил, что во время его встреч с жителями области про несанкционированные свалки спрашивали особенно часто, поэтому мероприятия по сокращению количества стихийных свалок вошли в «Пятилетку развития».

Прокурор области Сергей Охлопков тоже заинтересовался разработкой этих предложений: ведомству систематически приходится разбираться с незаконным складированием мусора. Так, на днях после вмешательства прокуратуры убрали свалку под Ревдой. До этого — добивались прекращения работы 60-летней несанкционированной свалки в лесу под Первоуральском.

На заседании Госсовета в декабре прошлого года глава Минприроды РФ Сергей Донской уже озвучивал способы «поставить заслон нелегальному размещению отходов». Во-первых — упорядочить систему лицензирования по всей цепочке оборота отходов. Во-вторых — ввести автоматизированный контроль транспортировки отходов, в том числе — с использованием системы ГЛОНАСС. В-третьих — ввести народный контроль с помощью интернет-ресурсов. На эти предложения и будут ориентироваться в ведомстве.

— Меры касаются не только и не столько ужесточения наказания за нарушения. Будут подготовлены предложения, как в корне их пресекать, — сообщил журналистам Алексей Кузнецов. — Первое, что нужно сделать, — правильно настроить работу компаний, которые отвечают за вывоз мусора. Коммунальные отходы составляют чуть больше процента от общего числа отходов, но именно их мы с вами и видим в лесах. Система ГЛОНАСС позволила бы отслеживать, куда вывозят мусор — на полигон или в лес. Также прорабатывается вопрос по космической съёмке — она позволит в еженедельном режиме отслеживать, не появляются ли где новые свалки.

Некоторые компании и граждане не утруждают себя вывозом мусора на специальные площадки, сваливая «богатства» как и где придётся. Программа, которую предстоит разработать, должна заставить людей одуматься. Фото: Алексей Кунилов

Кстати Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью «Российской газете», ведомство намерено ужесточить и расширить линейку штрафов за выброс мусора в неположенном месте. Соответствующий проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях уже внесён в российское правительство. Штраф составляет 1–2 тысячи рублей, но рассматривается возможность его увеличения до 10 тысяч рублей.