Земства 18 сентября 2017, 18:48

Северное сияние в Ирбите засняли на камеру

Илья Янковский из Ирбита заснял на камеру северное сияние, которое разлилось по небу восточной части региона. Фото: Илья Янковский

Илья Янковский из Ирбита заснял на камеру северное сияние, которое разлилось по небу восточной части региона. Фото: Илья Янковский

В восточной части Свердловской области фотограф заснял на камеру северное сияние. Илья Янковский из Ирбита выложил в соцсети видео одного из самых красивых природных явлений, которое радует уральцев крайне редко.

На кадрах видно самое начало бури в ночь с 14 на 15 сентября и одну из вспышек в ночь на 16 сентября.

Сияние спровоцировал сильный солнечный ветер и геомагнитные бури. Фотограф отмечает, что аналогичное явление было в небе и в ночь с 16 на 17 сентября, но заснять его не позволил начавшийся ливень.

  • Опубликовано в №173 от 19.09.2017 под заголовком «В Ирбите засняли на видео северное сияние»
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Областная газета Свердловской области

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