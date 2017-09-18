Земства 18 сентября 2017, 18:46

Евгений Куйвашев пообещал приехать в Анатольскую на чашку чая

На деревенских улицах Анатольской сейчас одна тема для разговоров — газ. Фото: Галина Соколова

На деревенских улицах Анатольской сейчас одна тема для разговоров — газ. Фото: Галина Соколова

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областному правительству проработать вопрос строительства межпоселкового газопровода «деревня Анатольская (Грань) — село Шиловка» в Горноуральском городском округе. Такое предложение в программу «Пятилетка развития» внесли ветераны НТМК в августе, во время рабочего визита главы региона в Нижний Тагил. Природный газ, которого местные жители ждали почти 10 лет, придёт в эти населённые пункты уже следующей осенью.

История газификации деревни Анатольская (Грань) началась ещё в 2008 году, когда жители объединились в некоммерческое партнёрство «Зональное». Взносы каждого из членов партнёрства составили 18 тысяч рублей. Рядом с Анатольской есть газифицированные населённые пункты, но трубу решили тянуть из Новоасбеста — 16 километров по лесам и болотам, чтобы голубое топливо пришло и в дома села Шиловка. Когда проект газопровода был сделан, его экспертизу обязалась оплатить администрация Горноуральского ГО. Однако обещание это не было выполнено. Люди остались без газа, но отступать не хотели — создали комиссию и начали обивать пороги чиновников.

— Учредитель нашего партнёрства Наталья Глазкова от нас скрывается, общаться не желает. Я ходил на приёмы к главе округа Николаю Кулишу, показывал план газификации района, согласно которому газ у нас должен был появиться в 2014 году, так он меня из кабинета выставил, — рассказал ОГ бывший староста деревни Николай Гаврилов.

Когда жители узнали, что в Нижнем Тагиле состоится встреча губернатора с ветеранами-металлургами, на неё были делегированы бывшие работники НТМК Валерий Овчинников и Николай Гаврилов. Они рассказали Евгению Куйвашеву про газовую проблему и передали пакет документов. Через месяц ветеранов пригласили в резиденцию губернатора.

Евгений Куйвашев пригласил на встречу также министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова и поручил ему принять меры, чтобы строительство было закончено в течение года. Средства на решение этой задачи будут выделены из областного и местного бюджетов. По оценке Николая Смирнова, общая стоимость строительства газопровода и разводящих сетей в Анатольской (Грани) и Шиловке оценивается приблизительно в 80 миллионов рублей.

— В октябре 2018 года приеду в вашу деревню попить чаю, но с одним условием: чайник должен быть вскипячён на природном газе, — пообещал на прощание губернатор.

Итогами встречи с губернатором жители Анатольской (Грани) довольны. В деревне сегодня зарегистрированы всего 34 жителя, но она быстро разрастается. Сейчас здесь четыре улицы — это более сотни домов.

— Многие живут на два дома — летом здесь, а зимой в городских квартирах, — объясняет местная жительница Светлана Никулина, — если будет газ, люди будут жить здесь круглый год.

Сельчане намерены подключиться к контролю за строительством газопровода, как только на просеке появится техника. Так и говорят: «Будем помогать Евгению Куйвашеву и себе».

  • Опубликовано в №173 от 19.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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