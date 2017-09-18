К митингующим пайщикам вышли губернатор и министр

Во время митинга участники пытались «поймать» губернатора, чтобы обсудить свои проблемы лично. Некоторым разъяснения были даны на месте. Фото: Павел Ворожцов

В субботу на площади Труда в Екатеринбурге прошёл митинг дольщиков и пайщиков, на который, по оценкам областного правительства, собралось около пяти тысяч человек. Инициативные группы представляли 12 проблемных объектов: ЖК «Оптимист» в Первоуральске, где планировалось строительство по программе «Жильё для российской семьи», ЖК «Кольцовский», ЖК «Светлый» в Арамиле, жилкомплексы на Бахчиванджи и Хохрякова, 72. Несмотря на то, что в облправительстве была создана межведомственная координационная комиссия для решения проблемы, опасения у дольщиков и пайщиков остались.

Толпа на площади Труда образовалась ещё за 40 минут до митинга. Здесь были и пожилые люди, и молодёжь, многие принесли с собой плакаты. О митинге стало известно ещё в начале недели. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в конце августа получила от дольщиков обращение с просьбой организовать им встречу с главой региона.

Инициативные группы рассказали о судьбе проблемных объектов, призвали к ответу министра строительства и развития инфраструктуры области Михаила Волкова и своих застройщиков. Прозвучала история арамильского ЖК «Светлый», где квартиры ждут около 300 человек, стройки на Щербакова, 20 в Екатеринбурге, которая стоит с 2015 года.

— У нас дом сносился ради этой стройки. Мы дали своё согласие и оказались на улице. Сейчас нам предлагают поменять недостроенные квартиры на жильё на Рощинской, а мы не хотим туда ехать! — заявляет Алена Петрова, которая тоже вложилась в строительство дома на Щербакова.

Каждый выступающий попросил главу региона взять разрешение на личный контроль. После этого к выступающим вышел сам Евгений Куйвашев:

— Я переживаю с вами за каждый проблемный объект. Я прошу вас набраться терпения. У нас наработан большой опыт. За последние пять лет достроено и введено в эксплуатацию более 47 объектов. Сейчас по каждому объекту вырабатывается дорожная карта, ведутся переговоры с инвесторами. Я призываю инициативные группы по каждому объекту совместно работать с координационным советом. В течение недели будет составлен график, и я готов встретиться с каждым, — сказал Евгений Куйвашев.

Увидев главу региона, многие дольщики попытались лично обратиться к нему для разъяснения ситуации: одним пояснения были даны сразу, у других были записаны номера для дальнейшей связи.

Выступая перед участниками митинга, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков извинился за сложившуюся ситуацию.

— В 2017 году 538 семей уже получили жильё. Более тысячи семей получат жильё до конца года — это ещё 7 домов. Нашли решение вопроса по завершению строительства домов для ещё тысячи семей. Понимаю, что тем людям, которые сегодня ожидают жильё, каждый день дорог. Я думаю, что те, кто здесь присутствует, были у меня не раз. Не всё получается легко. Я берусь приложить максимум своих усилий, если нет — готов ставить вопрос о своей профессиональной пригодности, — сказал Михаил Волков.

Во время митинга его ведущий — депутат Заксобрания области Александр Ивачёв — и Евгений Куйвашев вышли на прямую связь с Москвой, где в этот день тоже проходил митинг дольщиков. Всего подобные мероприятия состоялись в 25 городах России.