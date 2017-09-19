Отопительный сезон стартовал в 66 муниципалитетах области

Николай Смирнов (слева) проверяет, как проходит модернизация схемы теплоснабжения в Верхних Сергах, июль 2016г. Фото: Настасья Боженко

К началу октября теплом будут обеспечены все жители области. Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов.

— В соответствии с постановлением правительства РФ отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает +8 градусов. По данным Гидрометцентра, такая «точка невозврата» не пройдена, но тем не менее уже с 12 сентября в ряде свердловских муниципалитетов начался отопительный сезон, — заявил Николай Смирнов.

По данным МинЖКХ, на момент сдачи номера в печать теплом было обеспечено 18 процентов жилфонда и 41 процент учреждений соцкультбыта. Полностью обогрели 14 муниципальных образований: городское поселение Верхние Серги, городской округ Верхняя Тура, Тугулым, Верхняя Салда, Малышевский и Пышминский городские округа, Усть-Ницинское, Унже-Павинское, Слободо-Туринское, Сладковское, Краснополянское, Восточное сельские поселения, Пелым и Краснотурьинск. В Екатеринбурге подача отопления стартовала с понедельника. Первым микрорайоном, жители которого получили тепло в дома, стал Академический.

— Форсированная подача тепла на объекты жилого сектора не осуществляется, поскольку ожидается потепление до 16–18 градусов, и увеличивать нагрузку на коммунальные платежи ни к чему, — заметил Николай Смирнов. — Поэтому подключение объектов социальной сферы идёт в плановом порядке. В техническом плане область готова к отопительному сезону на 99,9 процента, а те работы, которые предстоит завершить до 1 октября, не являются сдерживающим фактором для начала отопительного сезона. К началу октября теплом будут обеспечены все жители области.