В августе Евгений Куйвашев оценил состояние долгостроя — вместо него теперь решили возвести новое, добротное здание. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня на заседании правительства Свердловской области стала известна судьба поликлиники-долгостроя в Артёмовском.

Как сообщил губернатору Евгению Куйвашеву глава Артёмовского Андрей Самочёрнов, по итогам экспертизы выяснилось, что здание не подлежит восстановлению и его можно только снести. И.о главы министерства строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков добавил, что затраты на приведение здания в соответствие с нормами в разы превышают затраты на строительство нового здания, поэтому здание будут демонтировать — сейчас разрабатывается проектное решение.

— Назовите сроки, когда оно будет разобрано? — уточнил Евгений Куйвашев.

— Проект будет готов до конца года. Само здание планируем разобрать за полгода.

— Как только демонтаж здания будет закончен, необходимо сразу же приступить к строительству — работа по этим проектам должна быть параллельной, — поручил глава региона. — Не должно быть так, что здание снесли, а альтернативу не предложили. Для жителей Артёмовского — это один из самых наболевших вопросов.

Напомним, вопрос, касающийся недостроенной поликлиники в Артёмовском, поднимался в августе этого года во время визита Евгения Куйвашева в Артёмовский. Семиэтажный корпус стоит без присмотра больше 15 лет, его монтажные узлы и крепления уже подверглись коррозии. В 2010 году разрабатывался проект на достройку здания — в нём задумали разместить стационар на 100 коек и поликлинику, но дальше планов дело не пошло. После проведённой в 2015 году проверки городской суд обязал администрацию ограничить доступ людей в недостроенное здание городской поликлиники.