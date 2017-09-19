До конца года в области достроят 23 газопровода

Газификация частного сектора в Реже. Фото: Александр Зайцев

Сегодня на заседании областного кабмина обсудили итоги газификации области за последние пять лет.

За это время в сферу газоснабжения региона вложили больше пяти миллиардов рублей и ввели в эксплуатацию свыше двух с половиной тысяч километров сетей. Задачи в рамках «Пятилетки развития» — тоже амбициозные: так, к 2021 году количество жилых домов, имеющих техническую возможность подключения к сетевому природному газу на Среднем Урале, должно быть увеличено минимум в два раза.

Как отметил глава региона Евгений Куйвашев, за пять лет был совершён качественный рывок по газификации Свердловской области. В 2017 году на реализацию мероприятий по развитию сетей газоснабжения направили более одного миллиарда рублей. Ставку делали на газификацию сельских населённых пунктов. В ближайшие пять лет эта работа будет продолжена.

— В рамках нашей «Пятилетки развития» продолжение программ газификации является одним из ключевых направлений. Если говорить укрупнённо, задача стоит следующая — к 2021 году количество жилых домов, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям, должно вырасти более чем в два раза. А наша ближайшая задача — не затягивая, ввести в эксплуатацию все завершённые газопроводы, добиться эффективного использования вложенных средств, — заявил Евгений Куйвашев, добавив, что из 40 сданных в этом году объектов 35 запущены в эксплуатацию, ещё пять остаются на контроле.

И.о. министра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов добавил, что в этом году работы завершат ещё на 23 из 27 строящихся газопроводов. Уже пустили в работу и наказы, которые вносили свердловчане в программу развития области. В числе крупных проектов — начало строительства в следующем году второй очереди межпоселкового газопровода Первомайское — Камышлов. Это позволит подключить к сетевому природному газу восемь населённых пунктов Камышловского района и строительство второй ветки газопровода Реж — Артёмовский, благодаря которой можно будет закольцевать две территориальные системы газоснабжения, тем самым увеличив их пропускную способность.

Кстати Плата за капремонт в Свердловской области не изменится. Такое решение принято сегодня на заседании правительства. — На ваше рассмотрение вносится проект постановления «Об установлении минимального размера взноса на капремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Федеральным законодательством предусмотрена возможность индексирования размера ставки в соответствии с прогнозом уровня инфляции. Тем не менее, мы предлагаем сохранить размер ставки платы в соответствии с текущим уровнем — 9 рублей за квадратный метр и не увеличивать его, — обратился Николай Смирнов к губернатору.