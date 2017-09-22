Тавдинцы десять лет не могут избавиться от «сюрреалистической» свалки

Сегодня площадка, где хранятся отходы, напоминает пейзажи из фантастических книг. Местные жители надеются, что в Год экологии ситуация наконец сдвинется с мёртвой точки. Фото: «Тавдинский край»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

60 лет отходы Тавдинского гидролизного завода, который из древесного (хвойного) сырья производил технический спирт, увозили на специальную площадку размером в шесть с лишним гектаров, размещённую за аэропортом, в лесу. За это время их накопилось сотни тонн. Завод обанкротился и в 2007 году прекратил существование, а опасная площадка оказалась бесхозной.

В настоящее время отвалы лигнина, подверженные природному воздействию, химическим реакциям, самовозгоранию, выглядят как сюрреалистический пейзаж. Фантастически красиво, но весьма опасно: лигнин представляет собой остатки древесной щепы и опилок, пропитанные известью и серной кислотой.

Несколько лет назад в Государственной думе поднимался вопрос экологической безопасности в населённых пунктах, где образуются такие отходы, был сделан депутатский запрос в Тавду. Ответ прошёл через руки Александра Горохова — помощника тогдашнего депутата Госдумы Игоря Баринова. Цифры Александр Георгиевич забыл, но суть помнит: ситуация — тревожная, выводы — неутешительные.

Дождь, снег, ветер, грунтовые воды десятилетиями воздействуют на отвалы, таким образом загрязняя окружающую среду. Ветер поднимает в воздух частички лигнина, которые вдыхают люди. Земля с лигнином — мёртвая, на ней ничего не растёт. Вода в близлежащих колодцах — тоже не самого лучшего качества.

Хранилище отходов — место опасное для любопытных. Кругом отвесные и глубокие овраги, случаются обвалы, постоянно вьётся дымок, неизвестно где и когда вспыхнет огонь. Даже зимой, в морозы, отвалы часто горят. В их недрах происходят химические реакции, которые порождают самовозгорание. Поэтому для пожарных лигнинохранилище — головная боль.

Неужели нельзя использовать лигнин как сырьё для чего-нибудь? Оказывается, пробовали, но не получилось. Как-то приезжали немецкие специалисты и пытались наладить производство топливных брикетов, но технология в наших условиях оказалась непригодной. Рекультивация же площадки с отходами лигнина муниципалитету не по силам.

Справка «ОГ» В Иркутской области придумали, как за несколько лет разобраться с накопленными отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Правда, на реализацию этой задачи, по словам помощника Президента России Андрея Белоусова, требуется около 6 миллиардов рублей. На днях, во время Байкальского международного водного форума, глава региона Сергей Левченко заявил о намерении этой осенью заключить контракт с геологическим холдингом «Росгеология», который разработал комплексную технологию утилизации отходов. Согласно технологии, шлам-лигнин сначала преобразовывают в твёрдый нетоксичный материал, а затем подвергают высокотемпературному термолизу. В результате получается активированный уголь и конденсат, который снова пускают в переработку. Технологию опробовали только в лабораторных условиях. Как она будет работать при переработке большого количества отходов, пока не известно.