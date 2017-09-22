В Тавде построили первую с советского времени ферму

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Около года продолжалось строительство животноводческой фермы на сто голов в крестьянско-фермерском хозяйстве Хамзы Хасаншина. 7 сентября состоялось торжественное открытие. Это первая ферма в районе, построенная после перестройки, — все остальные фермы возведены в советское время.

Перерезать красную ленту приехали многочисленные гости, среди которых и.о. министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв, руководитель Союза животноводов Урала Михаил Копытов, глава городского округа Виктор Лачимов и директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин. На стройку было потрачено 23 миллиона рублей, в том числе более 13 миллионов — средства областного гранта.