В Тавде установили памятник чернобыльцам

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.
Возле центральной городской библиотеки установлен памятник ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Памятник в виде глыбы камня напоминает о страшной техногенной катастрофе XX века, случившейся 26 апреля 1986 года. В её устранении принимали участие и тавдинцы. С 1986 по 1989 год на специальные сборы — так именовалась командировка в Чернобыль — были призваны 56 тавдинцев. Отбор кандидатов был очень строгим. Труд на опасном радиационном объекте подорвал здоровье многих: к настоящему времени нет в живых 26 ликвидаторов.
Председатель общественной организации «Союз «Чернобыль» Тавды» Антонина Гриценко напомнила, что девять тавдинцев удостоены ордена Мужества, четверо — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 20 — медали «За спасение погибавших».
- Опубликовано в №176 от 22.09.2017