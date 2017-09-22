Тавдинский капитан речного флота возит таборинцев

Константин выбрал профессию по примеру отца, у которого вся трудовая жизнь была связана с Тавдинской судоверфью. Фото: «Тавдинский край»

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В отдалённых таёжных уголках работает редкий вид транспорта — паром. С большой землёй паромная переправа связывает жителей деревень Городок и Чеур Таборинского района. Пять лет пассажиров перевозит через реку капитан-механик буксирного теплохода БТ-24 Константин Саватеев, который живёт в Тавде.

В этом году Константин Саватеев открыл навигацию 24 апреля. С 1 мая он осуществляет транспортную и пассажирскую переправу жителей Городка. Как рассказал Константин, это его пятый сезон, до этого он работал на Крайнем Севере. На речфлоте Константин уже 16 лет. После окончания школы, не раздумывая, пошёл по стопам отца, Николая Константиновича, капитана-механика, у которого вся трудовая жизнь была связана с Тавдинской судоверфью.

В прошлом году за сезон по реке Тавде перевезли 6 174 пассажира. В этом году, по данным на 1 сентября, услугами паромов воспользовались 3 536 человек.