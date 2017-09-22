Городские дороги в Тавде начали ремонтировать на «юбилейные» деньги

Сюжет Вместе

Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Начались подготовительные работы к ремонту проезжего полотна на основных улицах города — Ленина (участок от ул. 9 Мая до ул. Заводской) и Павлика Морозова (участок от ул. Кирова до ул. Максима Горького). Качество дороги на этих участках вызывало много нареканий у автомобилистов.

50 миллионов рублей на капремонт улиц Тавда получила этим летом. Глава региона Евгений Куйвашев распорядился выделить деньги из областного бюджета в честь 80-летия со дня присвоения рабочему посёлку Тавда статуса города.