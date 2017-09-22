Колыбель лесная

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Первая книга о наших местах так и называется «Тавда — город леса», написал её в 1964 году Ефим Шувалов. Лес дал жизнь рабочему посёлку, получившему в 1937 году статус города. Первая лесопилка появилась в 1910 году. В последующем набирали мощь лесокомбинат, лесозавод, фанерный комбинат, гидролизный (производство спирта из древесины) и механический (сборка лесовозов) заводы, леспромхозы, судоверфь, речной флот, железнодорожная станция и другие предприятия, так или иначе связанные с лесной и деревоперерабатывающей промышленностью.

Город стремительно развивался. После приватизационных и рыночных процессов в стране в 1990-х годах он превратился в депрессивную территорию. Выжил только фанерный комбинат.

После ошеломительной встряски Тавда постепенно приходит в себя. Уверенно лидирует малый и средний бизнес, который тоже ориентирован на лесопереработку. Появилась внушительная категория так называемого самозанятого населения, занимающегося сбором грибов, брусники, клюквы и кедровых шишек, ловлей рыбы, производством мёда, ремесленничеством.

Леонид Мезенин, главный редактор газеты «Тавдинский край». Фото: «Тавдинский край»

Молодые и среднего возраста люди приспособились к вахтовому способу труда, в основном на нефтяных и газовых месторождениях Тюменской области. Работу находят везде. Мой сосед по подъезду Андрей Никулин строит газопровод «Сила Сибири» в Амурской области.

В нашей восточной глубинке тихая, спокойная, размеренная жизнь. Земляки шутят: раз работы нет, так будем петь, плясать, сочинять стихи. Любопытную мысль высказал москвич Паша Шкода: «Город подстроен под детей, поэтому люблю сюда приезжать к бабушке на каникулы. Тавда — это большой санаторий, в котором хорошо детям и пенсионерам».

Кстати, термальный курорт европейского уровня обещал возвести экс-губернатор Эдуард Россель, да очередной экономический кризис помешал. В 1959 году в наших краях искали нефть, а при бурении на глубине почти полутора километров вскрыли пласт минеральной воды, сравнимой с «Боржоми». Открылась водолечебница, которая в перестройку состарилась и закрылась. Сейчас здесь открыта база отдыха, её главное природное богатство — горячий минеральный источник.

Название нашему городу дала река Тавда, которая стремительно и полноводно пересекает его. Река-труженица, река-кормилица, река-красавица — одна из крупных на Урале и в Западной Сибири — образуется при слиянии рек Лозьвы и Сосьвы на севере Свердловской области, впадает в Тобол и далее несёт свои воды в Северный Ледовитый океан.

Закончу повествование стихами тавдинской поэтессы Любови Шабановой:

У всех своя судьба земная,

И здесь моей судьбы исток,

Наш город — колыбель лесная,

Тавда — мой северо-восток.