Земства 21 сентября 2017, 18:56

Людмила Бабушкина напутствовала избранного главу Пышмы

Людмила Бабушкина уверена, что за последние годы Пышма преобразилась. Фото: Станислав Савин

Людмила Бабушкина уверена, что за последние годы Пышма преобразилась. Фото: Станислав Савин

Сегодня в Пышминском городском округе состоялось вступление в должность избранного главы Виктора Соколова, который будет работать на своём посту уже второй срок. На инаугурации его напутствовала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

— Когда в прошлом созыве избирали Виктора Васильевича Соколова, то надеялись, что он как глава будет решать вопросы, которые ожидают пышминцы. Сегодня он уже получил доверие земляков за те четыре года работы. А сделано многое: Пышма преобразилась, идёт газификация, ремонтируются автодороги, строятся дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и многое другое. И это несмотря на то, что бюджет городского округа на 70 процентов дотационный. Вопросов ещё много, нельзя останавливаться, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Кстати, вчера состоялись последние заседания профильных комитетов Заксобрания. В понедельник, 25 сентября, пройдёт первое после каникул заседание областного парламента.

  • Опубликовано в №176 от 22.09.2017 под заголовком «Людмила Бабушкина поздравила Виктора Соколова со вступлением в должность»
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Актуальные новости о кружках, секциях и детском досуге

Строительный форум

Строительный форум

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (21 сентября)

Новичка тренер «Урала» присмотрел на одном из летних американских турниров. Автор фото неизвестен
Из Миннесоты привезли первого «настоящего» свердловского легионера

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг