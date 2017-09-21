Людмила Бабушкина напутствовала избранного главу Пышмы

Людмила Бабушкина уверена, что за последние годы Пышма преобразилась. Фото: Станислав Савин

Сегодня в Пышминском городском округе состоялось вступление в должность избранного главы Виктора Соколова, который будет работать на своём посту уже второй срок. На инаугурации его напутствовала председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

— Когда в прошлом созыве избирали Виктора Васильевича Соколова, то надеялись, что он как глава будет решать вопросы, которые ожидают пышминцы. Сегодня он уже получил доверие земляков за те четыре года работы. А сделано многое: Пышма преобразилась, идёт газификация, ремонтируются автодороги, строятся дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья и многое другое. И это несмотря на то, что бюджет городского округа на 70 процентов дотационный. Вопросов ещё много, нельзя останавливаться, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Кстати, вчера состоялись последние заседания профильных комитетов Заксобрания. В понедельник, 25 сентября, пройдёт первое после каникул заседание областного парламента.