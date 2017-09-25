Под Ревдой построят первый в области модульный детсад

Модульные детсады активно строят в других регионах. Недавно модульный детский сад на 80 мест открылся в крымском посёлке Дачное. Фото: Пресс-служба Главы Республики Крым

В селе Мариинск Ревдинского ГО задумали построить модульный детсад на три населённых пункта. В других регионах быстровозводимые здания дошкольных учреждений активно строятся, больше всего их в Краснодарском крае, Крыму и Челябинске. В нашей области таких садиков ещё не было.

Старый совхозный детсад в Мариинске закрылся около 10 лет назад. Семь лет глава администрации Мариинска, Краснояра и Ледянки Сергей Бочкарёв добивался строительства нового детсада, но средств на это не хватало. Между тем в трёх сёлах живут 95 дошколят, и родителям приходится либо возить детей в Ревду, либо оставлять с бабушками.

— Сначала рассматривали вариант объединения детского сада под одной крышей со школой, как это сделали в Первоуральске, но для этого пришлось бы закрывать школу на несколько месяцев, и площадей школы для этого было маловато, — рассказал Сергей Бочкарёв. — Идею мобильного детсада «подсказал» модульный ФАП: за два года эксплуатации к зданию не возникло никаких нареканий. Изучили опыт реализации таких проектов в соседних регионах и решили, что это идеальный вариант.

Сейчас в горадминистрации подбирают типовой проект детсада. Деньги на строительство и проектирование детсада планируют заложить в следующем году — он обойдётся в несколько раз дешевле стационарного и сэкономит время: такие сады возводят буквально за три месяца. Разместят здание прямо на территории школы №13.

Если опыт возведения детсадов из блок-модулей будет успешным, то подобный опыт можно распространить и на другие населённые пункты, где дошколят немного, но потребность в детском садике есть.