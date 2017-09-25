«Лайки» для мэра: зачем главы муниципалитетов заводят публичные странички в соцсетях

Мэр Качканара Сергей Набоких с юмором отнёсся к проделке хулиганов, «украсивших» его портретом яму на дороге. Фото, опубликованное Сергеем Набоких на личной страничке в соцсети

Недавно глава Кушвинского ГО Михаил Слепухин взял на себя обязанности консультанта на местном портале Кушва-онлайн. Срочных разъяснений на вопросы читателей чиновник не гарантирует, обещает отвечать по возможности. Общаться с жителями в Интернете имеют привычку немногие мэры, ведь это требует времени и соблюдения регламента, например, при регистрации заявления. Но те, кто всё же берётся за это дело, подходят к нему с энтузиазмом: для них это один из способов всегда оставаться на связи с жителями.

— Администраторы портала и раньше обращались ко мне за комментариями по благоустройству дворов, качеству дорожных ремонтов, а теперь предложили стать одним из постоянных консультантов, — объяснил «ОГ» Михаил Слепухин. — Подумал, что стройки заканчиваем, зимой буду свободнее, вот и согласился. Многие горожане желают общаться по своей проблеме только со мной, чтобы потом с меня и спросить. Есть личные приёмы, но на них записываются по 20 человек, на сайте более широкая аудитория. Предупредил сразу — на дурацкие вопросы отвечать не буду, в диалоги с провокаторами вступать тоже не намерен.

Пионером блогерства среди мэров в регионе можно считать экс-главу Первоуральска Юрия Переверзева,который летом 2011 года завёл видеоблог на официальном сайте городского округа.

— Я буду стремиться к тому, чтобы жители Первоуральска всегда были в курсе последних событий и соблюдать принцип открытости информации, — торжественно пообещал тогда Переверзев.

По роликам мэра можно понять, что в те годы первоуральцев больше всего заботили заброшенные детские сады и проблемы с водоснабжением. Возможно, видеоблог стал бы обычным форматом общения власти с народом, но в 2013-м Юрий Переверзев был отправлен в отставку.

В последующие годы многие мэры выходили на связь с жителями на форумах или организовывали онлайн-общение. Одним из самых активных собеседников оказался глава Берёзовского Евгений Писцов. Он использует интернет-ресурсы в полную силу: общается с 1 877 друзьями во «ВКонтакте», проводит скайп-конференции с жителями посёлков, отвечает на вопросы березовчан на форумах. Возможно, такое постоянство помогло Писцову сохранить пост мэра на второй срок.

Одной из самых открытых персон для пользователей Интернета можно назвать и главу Нижней Салды Елену Матвееву.

— На форумах общаюсь с жителями уже несколько лет. Сначала был шквал вопросов. Приходила вечером домой и погружалась в проблемы. Заминки с ответами были, ведь дома документов под рукой нет. Кроме того, для решения конкретной проблемы надо чтобы заявитель назвал свои координаты, оставил заявление в администрации. Часто переадресовывала вопросы в муниципальные службы и организации. Сейчас огромного потока обращений в Интернете не стало, ведь в небольших городах местная власть и так рядом. Признаюсь, что общение с салдинцами на форуме стало для меня эффективным тренингом. После такой практики легче строятся личные встречи и публичные выступления. И психологом поневоле становишься: по стилю обращения чувствуешь, кто его написал.

Открыт для общения в соцсетях и самый молодой в области мэр — 29-летний глава Нижней Туры Алексей Стасёнок.

— Ещё до выборов я создал странички на «Фейсбуке» и во «ВКонтакте», пока у меня где-то под тысячу подписчиков и очень много вопросов, — рассказывает мэр. — Пишут обычно те, у кого не получается записаться на личный приём. Пока должности пресс-секретаря в администрации нет, я сам, насколько позволяет время, лично отвечаю на сообщения. В будущем эту работу систематизируем, но сам всё равно буду просматривать вопросы.

Все чиновники, использующие Интернет как информационный канал, признают, что на эту работу необходимо немалое время, а оно в дефиците у каждого мэра. Но отдача есть.

— Общение в Интернете с жителями приносит обоюдную выгоду, — считает мэр Качканара Сергей Набоких. — На моей странице во «ВКонтакте» всегда много вопросов. На те, что задаются в корректной форме, стараюсь отвечать в трёхдневный срок. Люди с небольшими вопросами уже на приём не идут. Например, человек написал, что скамейку обещали поставить и до сих пор её нет. Повинились и сделали. По пуску тепла с жителями тоже каждую минуту были на связи, поэтому особых проблем не допустили. Очень нужен такой контакт и для выражения своей позиции, ведь у нас, бывает, такие заказные вещи публикуют, просто поражаешься выдумкам. Свою точку зрения доношу в том числе и в соцсетях.