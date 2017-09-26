Невьянские наличники попадут в виртуальный музей

Лучшие невьянские наличники составят в музее Ивана Хафизова отдельную экспозицию. Фото: Галина Соколова

В Невьянске побывал создатель виртуального музея наличниковИван Хафизов. Известный московский фотограф объездил 265 городов, чтобы собрать уникальную коллекцию снимков резных обрамлений окон. Теперь собрание Хафизова пополнится невьянскими резными шедеврами, а помогут ему в этом местные школьники.

Для встречи с московской знаменитостью невьянцы выделили огромный зал во Дворце культуры. Пока жители выбирали места поудобнее для просмотра роликов, рассказывающих о многообразии наличников, мы познакомились с исследователем российского деревянного зодчества. Иван Хафизов оказался человеком и увлечённым, и увлекающим.

Московский фотограф Иван Хафизов в поисках красивых наличников намерен посетить 500 городов. Фото: Галина Соколова

— Всё началось 10 лет назад в Энгельсе. Закончил фотосъёмку и отправился гулять по городу. Сделал сотню снимков наличников, потом собрал их в коллаж, — рассказал «ОГ» Иван Хафизов. — Вскоре с друзьями путешествовал на велосипеде по Ростовской области и обратил внимание, что там наличники совсем другие — разные школы резьбы. Отличались они даже в соседних городах — Мышкине и Борисоглебске. Это и включило во мне механизм собирательства. Последующие годы прошли в постоянных поездках, собрано более 15 тысяч экспонатов. В какой-то момент коллекционирование стало исследованием.

Фотограф признался, что для него главное не собрать, а показать. После посещения пятисот городов Иван планирует издать «Путеводитель по русскому наличнику» — первую книгу об искусстве наших предков. С помощью краудфандинга он собрал на книгу два миллиона рублей. Пока же в творческих командировках параллельно с пополнением коллекции он читает лекции.

Лекция ждала и невьянцев. Они подискутировали, для чего нужны наличники и ставни. Кроме перечисления утилитарных функций: защиты от непогоды и лихих людей, от юного местного жителя поступил оригинальный ответ — для пафоса! И он прав, богатое резное украшение дома могли позволить себе далеко не все жители Российской империи. Невьянцы, бывшие «на ты» с железом и золотом, позволяли себе и резные наличники, и расписные ставни, и узорчатые дымники. Даже строгие во всём старообрядцы превращали чёрные избы в терема. Есть в Невьянске и ставни, похожие на итальянские роллеты. Многие демидовские художники ездили на обучение в Рим и Милан, может, они привезли в родной городок европейский обычай закрывать окна ставнями с планками?

Затем участники встречи окунулись в мир российской моды на наличники, расцвет которой пришёлся на XIX век. Гость показал резную красоту с балкончиками, подсмотренную в Иваново, сдержанную величавость томских окон, не имеющих ставней, и наличники-дворцы Вологды. В коллекции есть узоры, которые неизвестные мастера вырезали в Рязани два века назад, и совсем молодые украшения домов Ярославца.

Полюбовавшись на деревянные кружева, невьянцы решили, что их городской округ тоже должен быть представлен в виртуальном музее. Часть экспонатов там появится после съёмок Хафизова в Невьянске, Быньгах и Кунаре, но основная масса попадёт туда благодаря местным школьникам.

Художница Ольга Фролова и казаки хутора «Невьянский» выиграли грант всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл». Эти средства позволили им провести этноквест для школьников «Найди резной наличник». Ребята должны принести снимки кружевных окон и собрать материал о местных умельцах. Победители получат ценные призы и будут приглашены в столярную мастерскую, где их научат вырезать наличники.

— У столяра в нашей мастерской очень много заказов, за последний месяц он заработал 70 тысяч рублей. Он не прочь взять помощника, но детей тянет к компьютерам, а не к стамескам и лобзикам. Мы надеемся, что встреча с Иваном Хафизовым зародит интерес к этой теме, а мы, в свою очередь, привлечём детей к ремеслу. В скором времени в Невьянске откроется «Уральская палата ремёсел». У города уникальные традиции в сундучном промысле, ковроткачестве, керамике. Это элементы нашей самобытной культуры, их необходимо возрождать, — считает Ольга Фролова.