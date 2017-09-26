«Убитую» дорогу от Карпинска до Кытлыма отремонтируют в следующем году

«После того, как по глине проезжают большегрузные машины, на дороге остаются огромные колеи. Легковые авто цепляются днищем и бамперами, а кто-то и вовсе застревает — их приходится вытаскивать с помощью тракторов. Фото: Антон Карпенко

Настоящий крик о помощи раздаётся с севера области. Добраться из Карпинска в посёлок Кытлым сложно из-за ремонта единственной дороги: машины по кузов вязнут в глине.

Ремонт грунтовой дороги начали пять лет назад — именно тогда на сайте госзакупок появился долгожданный заказ на корректировку документации по реконструкции дороги. Старт был многообещающим: уже в 2013 году за счёт федерального бюджета были построены первые 10 километров. Два года работы не велись из-за отсутствия финансирования, а в 2016 году отремонтировали сразу 20 километров. Всего на эту дорогу за пять лет планируют потратить порядка 2 миллиардов рублей.

Однако из-за строительных работ местным жителям приходится несладко. Сложнее всего проехать на участке дороги от 32-го до 36-го километра, где как раз сейчас идёт ремонт. Местные жители рассказывают, что на их глазах рабочие даже в плохую погоду отсыпали дорогу грунтом, который затем проваливался и расплывался под колёсами большегрузов. Несколько раз отменяли и рейсовые автобусы.

— Мы мучаемся с этим участком дороги с прихода весны. Машины вязнут в глине практически до половины кузова. У многих поотрывало бамперы, пробило бензобаки. Посёлок Кытлым и военный городок, который находится на его территории, по сути, отрезаны от мира. Мы обращались с этим вопросом в прокуратуру и администрацию Карпинска, но вразумительного ответа не получили, — рассказывает «ОГ» местный житель Антон Карпенко.

В Управлении автомобильных дорог, телефонные номера которого указаны на баннерах, сказали, что «будут разбираться». Как сообщил «ОГ» главный прокурор Карпинска Алексей Горяинов, в горпрокуратуру таких обращений от граждан не поступало.

— Строители и сами нам говорят, что в сроки не укладываются. КаМАЗы «Свердловскавтодора» и «УралСтройМонтажа» едут все по одной колее, — сокрушается Антон Карпенко. Примечательно, что во время майского визита экс-главы Карпинска, депутата Госдумы Сергея Бидонько строители заверили его, что укладываются в сроки и со строительством проблем нет. На тот момент было построено около 20 километров дороги.

Экс-председатель Карпинской думы Накип Аскаров, который оставил свой пост минувшим летом, подтвердил, что большие проблемы с дорогой начались ещё этой весной — тогда же масса жалоб поступала и в администрацию, и депутатам. Он отметил, что летом выезжал на объект — тогда дорога была пригодна для движения.

— Капремонт идёт, естественно, есть неудобства, но здесь, к сожалению, ничего другого пока не придумано. Придётся потерпеть, — считает Накип Аскаров.

По данным Управления автомобильных дорог, в этом году работы, на которые было выделено порядка 570 миллионов рублей, закончат 25 октября. Завершить ремонт всей дороги длиной 56 километров планируют в следующем году.

Кстати «ОГ» два года подряд — в 2014 и 2015 годах — рассказывала, что дорогу до Кытлыма размывало дождями: последний раз участок полотна был разрушен настолько, что получившийся провал напоминал русло реки. Этим летом заместитель исполняющего обязанности заместителя губернатора Свердловской области Сергей Швиндт назвал реконструкцию дороги Карпинск — Кытлым приоритетным объектом региональной сети, наряду со строительством транспортной развязки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, строительством подъезда к Краснотурьинску и возведением путепровода в Верхнем Дуброво.