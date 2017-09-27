В Кумертау и Салаире высадили деревья в честь свердловских моногородов

Фото: Марина Суворова

В горняцком городке Салаир Кемеровской области появился парк моногородов — там посадили 319 пихт и сосен. На каждой — табличка с именем города. 17 деревьев названы в честь свердловских моногородов: Краснотурьинск, Волчанск, Карпинск, Североуральск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Нижний Тагил, Полевской, Асбест, Ревда, Верхняя Пышма, посёлок Малышева, Красноуральск, Качканар, Верхняя Тура, Серов и Верхняя Салда.

В Кузбасе тема развития монопрофильных муниципалитетов настолько популярна, что там знают положение дел в рабочих городах других регионов.

— Парк моногородов в Салаире был разбит по инициативе главы городского поселения Евгения Естифеева. Он символизирует надежду на новые перспективы городов, выросших из заводских посёлков, — сообщила «ОГ» заместитель главы Салаирского городского поселения Марина Суворова.

Аналогичный парк «Взлётный» появился в башкирском Кумертау. Там высажены 319 яблонь — по числу монопрофильных городов России. На виртуальной карте парка житель любого моногорода может найти «родную» яблоньку. Город угольщиков Кумертау имеет статус территории опережающего развития.

Фото: Марина Суворова