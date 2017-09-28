Новолялинцев объединил городской парк

После реконструкции городской парк, который в советские годы был любимым местом новолялинцев, снова стал главной городской достопримечательностью и любимым местом молодожёнов. Фото: «Обозрение»

Недавно в Новой Ляле состоялось крупное мероприятие — V областной фестиваль народной песни «Лялинское поречье». Действо прошло в обновлённом городском парке. Для многих жителей это стало настоящим сюрпризом, ведь парк пустовал много лет. О том, как его возрождали, рассказала заместитель главы по социальным и общим вопросам Елена Кильдюшевская.

— Елена Владимировна, как в такой короткий срок удалось провести столь масштабные работы?

— Много лет парком никто не занимался. Но пару лет назад мы начали проводить в парке субботники, привлекая для этого коллективы организаций и предприятий нашего города. В первую очередь парк очистили от старых тополей, вырубили много кустарника. Это стало первым этапом возрождения парка.

Вторым шагом стало выделение десантникам территории для установки своего памятного знака, сооружение площадки для встреч и общения военнослужащих, уволенных в запас. Своими силами наши десантники расчистили выделенную им площадь, облагородили её, установили парашютный купол.

Мы много говорили о восстановлении фонтана, но делать это в заросшем и заброшенном парке не было смысла. Депутаты думы Новолялинского городского округа вышли с инициативой использовать для работ по облагораживанию парка средства депутатского фонда, которые выделяются из бюджетного фонда на благоустройство района.

На эти средства закупили плитку, которой теперь выложена площадка в парке. Её дизайн-проект был разработан дизайнером из Екатеринбурга.

— Парк облагораживали для проведения фестиваля «Лялинское поречье»?

— Не совсем. Фестиваль «Лялинское поречье» — визитная карточка нашего городского округа. Несколько лет он проходил в деревне Савинова на набережной реки Ляля. Но в прошлом году в паводок унесло часть набережной и площадку, где проходил фестиваль. Встал вопрос: восстанавливать площадку в Савинова, которая используется для массовых мероприятий лишь один раз в год, или организовать что-то другое в Новой Ляле. Возникла идея проводить «Лялинское поречье» в городском парке. Это было интересное предложение, но мы отдавали себе отчёт, что предстоит проделать очень большую работу. Нужно было соорудить смотровую площадку и сцену на берегу реки, сделать удобные подходы к ней, восстановить фонтан…

— И всё это предполагало большой расход бюджетных средств…

— На самом деле практически все работы по благоустройству парка были проведены за счёт средств организаций и людей, которые решили нам помочь. К примеру, предприниматель из Нижнего Тагила, узнав о нашей идее восстановить городской парк и фонтан, предложил свою помощь в реставрации фонтана, благо опыт у этой компании имелся.

Пиломатериал для сцены выделили наши социальные партнёры. Основные работы по благоустройству парка сделали работники Управления капитального строительства и городского хозяйства. Были проведены субботники по уборке веток и мусора из парка. Лавочки для зрителей сделали силами работников градообразующего предприятия — Новолялинского ЦБК. В общем, все помогали, как могли.

Когда закипела работа и стали видны первые результаты, все спрашивали: как ещё помочь, что ещё нужно сделать? Пришло понимание того, что мы делаем это для себя. Получилось, что парк — это то место, которое объединяет горожан. В итоге мы вместе, без каких-то масштабных вливаний, сделали огромное дело.

— Какие перспективы у нашего парка?

— Мы продолжим развивать его. Ведь это не только место для массовых мероприятий. Каждый день сюда приходят родители с маленькими детьми, прибегают дети постарше, прогуливаются пожилые пары… Я думаю, молодые люди тоже полюбят парк. Здесь очень красиво, и можно проводить регистрации брака — первые бракосочетания в парке уже провели. Мы специально сделали ступеньки на сцену пошире, чтобы невесте было удобнее подняться на смотровую площадку. Со смотровой площадки открывается удивительный вид на реку, получаются замечательно красивые фотографии. Это память на всю жизнь. Вот и получилось, что наш городской парк — это своеобразная связь поколений.