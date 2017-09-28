Новолялинские школьники создают и обучают роботов

Ученики сами собирают из конструктора модели и учатся ими управлять. Некоторые уже мечтают о том, чтобы работать с настоящими роботизированными комплексами на заводах. Фото: «Обозрение»

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Всего каких-то 20 лет назад слова «робототехника» и «искусственный интеллект» для новолялинцев казались чем-то из области фантастики. А сейчас ими не удивишь даже школьников. Три года назад робототехническое движение стартовало в общеобразовательной школе № 4. Об этом рассказал руководитель лаборатории моделирования и робототехники школы Артём Есаулков.

На занятиях ребята создают из конструктора модели, которые затем можно заставить двигаться, сражаться с другими устройствами, выполнять полезные задачи, издавать звуки и многое другое. Этот небольшой искусственный интеллект, который ученики кропотливым трудом и с неуёмной фантазией собирают по крупицам, достигается сложным конструированием и ещё более непростым программированием — и это всё делают дети, начиная с 10 лет.

Автоматические инструменты, беспилотные автомобили, модели военной и сельскохозяйственной техники, автономные бытовые системы — это лишь малая часть того, что изучается в стенах лаборатории моделирования и робототехники. Здесь ребята готовятся к робототехническим соревнованиям — окружным, областным, всероссийским. И уже есть немало наград. Лаборатория за три года становилась призёром и победителем многих окружных и областных состязаний, творческих конкурсов и фестивалей.

В нашей школе с этого учебного года уже развивается своеобразная преемственность: из начального общего образования технологии переходят в основное и среднее. В рамках программы «Уральская инженерная школа» юных робототехников растят и в других образовательных организациях городского округа.