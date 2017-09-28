Новолялинскому ЦБК мешают «бумажные» путы

Так в цехе происходит погрузка бумаги в рулонах. Фото: «Обозрение»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат — первенец производства сульфатной небелёной целлюлозы в России. Недавно предприятие перешагнуло столетний рубеж. За время своего существования Новолялинский ЦБК прошёл не одно испытание на прочность, особенно непросто дался переход к рыночной экономике: в 90-х — начале 2000-х закрылись два деревообрабатывающих цеха, цех производства изоплит, мебельный цех. Сейчас градообразующее предприятие столкнулось с новыми проблемами, и в основном — «бумажными».

Сегодня комбинат работает по своему основному предназначению — производит сульфатную небелёную хвойную целлюлозу, мешочную бумагу, бумажные мешки (причём ассортимент за последние годы значительно расширился — налажено производство мешков из комбинированных материалов, с белым верхним слоем, многоцветной флексопечатью и т. д.), бумагу для гофрирования (основу для производства гофрокартона) и листовой водостойкий картон, имеющий универсальное применение. Продукция ЦБК поставляется не только на внутренний рынок, но и в страны ближнего зарубежья, сделаны первые шаги в направлении сотрудничества с дальним зарубежьем.

Но не всё так радужно, как хотелось бы. Одна из основных проблем — устаревшее оборудование, требующее масштабной модернизации. Сейчас на предприятии разработана долгосрочная программа модернизации и техперевооружения, которая действует, ведутся работы в одном из основных подразделений — бумажном цехе, строятся новые очистные сооружения, проводятся проектные работы по строительству и установке котла-утилизатора, работающего на древесных отходах (воплощение в жизнь данного проекта позволит утилизировать неликвидную древесину, отходы, всё то, что годами лежит на лесных делянках, отходы лесопильного производства и др.).

Другой очень серьёзной проблемой являются непомерно высокие тарифы на теплоэнергоресурсы. И это проблема не только предприятия — это проблема всей целлюлозно-бумажной промышленности России, и решать её нужно на самом высоком уровне. Если мы хотим, чтобы отечественная промышленность жила и развивалась, предприятиям нужны льготные тарифы на ТЭРы, иначе энергетики нас «задушат» — мы просто погрязнем в долгах и убытках, что в конечном итоге приведёт к краху…

Ещё одной серьёзнейшей проблемой комбината является обеспечение основным сырьём для производства целлюлозы — балансовой древесиной. Эта проблема существует на протяжении длительного времени. Пробовали решать её повышением закупочной цены, самостоятельной заготовкой древесины, но всё затормозилось на начальном этапе — получении в аренду лесного участка. При этом предприятие понесло затраты на проектирование лесного участка, составление межевого плана, а делянок как не было — так и нет. А что такое лесной аукцион — многие знают не понаслышке. На участие в аукционе заявляются предприимчивые, но очень далёкие от лесной отрасли люди, которые ждут денежного вознаграждения от инициатора торгов, а нет — тогда арендная плата на лесной участок, благодаря их усилиям, взлетит в разы.

На сегодняшний день существуют программы развития области, но в основном все они направлены на внедрение и развитие нанотехнологий и инноваций. Но сейчас самое главное — решить жизненно важные для предприятия вопросы, связанные с модернизацией производства и обеспечением древесиной действующего предприятия.