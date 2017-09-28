Земства 28 сентября 2017, 18:46

В Новой Ляле будут изучать домоводство и основы семейной жизни

Екатерина Исоева

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Почти не осталось православных приходов в России, где не действовала бы приходская воскресная школа. Существует такая школа и в нашем городе. Она ведёт свое начало с 1996 года. Сейчас уроки посещают 40 детей, но учебные классы, которые находятся в здании храма — маленькие. Поэтому возле храма решили построить новое двухэтажное каменное здание.

Воскресная школа разместится на втором этаже здания. Одновременно её смогут посещать до 100 человек. Педагоги планируют ввести новые предметы: домоводство, основы семейной жизни, уроки мужества, а также открыть воскресную школу для взрослых. На первом этаже настоятель храма отец Николай надеется сделать актовый зал, музей, библиотеку и спортзал.

Фундамент уже залит, в скором времени появится коробка здания. Следующий учебный год планируют начать уже в новой воскресной школе.

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2017 под заголовком «Школьники будут изучать домоводство и основы семейной жизни»
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Областная газета Свердловской области

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