Земства 28 сентября 2017, 18:47

В Новой Ляле новоселье отпразднуют сразу 30 семей

Ольга Шиханова
Новый программный дом сдадут в эксплуатацию уже в октябре. Фото: «Обозрение»

Новый программный дом сдадут в эксплуатацию уже в октябре. Фото: «Обозрение»

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В октябре ключи от квартир получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дом уже построен, сейчас оформляется документация, необходимая для ввода его в эксплуатацию.

Кстати, вручение ключей от новых квартир стало для Новолялинского городского округа традиционным мероприятием. В течение пяти лет было построено и введено в эксплуатацию девять многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров и три многоквартирных дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью 3 тысячи квадратных метров.

  • Опубликовано в №181 от 29.09.2017 под заголовком «30 семей отпразднуют новоселье»
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Областная газета Свердловской области

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