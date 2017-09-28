В Новой Ляле новоселье отпразднуют сразу 30 семей

Новый программный дом сдадут в эксплуатацию уже в октябре. Фото: «Обозрение»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

В октябре ключи от квартир получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Дом уже построен, сейчас оформляется документация, необходимая для ввода его в эксплуатацию.

Кстати, вручение ключей от новых квартир стало для Новолялинского городского округа традиционным мероприятием. В течение пяти лет было построено и введено в эксплуатацию девять многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 8,8 тысячи квадратных метров и три многоквартирных дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общей площадью 3 тысячи квадратных метров.