Пять муниципальных дум остались без председателей

Депутаты Горноуральского ГО решили не выбирать председателя думы, пока не будет избран глава муниципалитета. Конкурс уже объявлен. Фото: Пресс-служба ГГО

Во многих свердловских муниципалитетах после 10 сентября составы дум кардинально изменились — многим депутатам потребуется время, чтобы научиться работать в команде. Пока же избранным думам нужно принять первое серьёзное решение — выбрать председателя. С первого раза получилось не у всех, а в Верхней Салде не вышло и с восьмого.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Традиционно в муниципальной думе уверенное большинство было за командой «единороссов», поддерживаемой корпорацией «ВСМПО-Ависма». Нынче такой уверенности нет: у заводчан только 11 мандатов из 20. Интересно, что в качестве оппонентов здесь выступают не оппозиционные партии, а самовыдвиженцы — местные бюджетники и предприниматели. На первых заседаниях предложены три кандидатуры на пост председателя: начальник цеха корпорации Игорь Гуреев, директор муниципального Центра культуры Яна Еловикова и заместитель директора кадетской школы Алексей Попов. Никто из них необходимых 14 голосов не набрал, хотя процедуру голосования неустанно повторяли в течение двух дней. Следующая попытка состоится 3 октября.

В администрации города в фальстарте думы усматривают признаки политического кризиса.

В НИЖНЕЙ ТУРЕ сложилась похожая ситуация. В этом муниципалитете главу не могли выбрать более полугода, а теперь столь же неспешно определяются со спикером думы. 22 сентября в бюллетени были внесены имена трёх кандидатов: управляющий банком Андрей Постовалов, школьный учитель Татьяна Ведерникова и бывший председатель думы Сергей Мерзляков. Никто из них требуемых 10 голосов не получил.

В ГОРНОУРАЛЬСКОМ И СЕРОВСКОМ ГО депутаты намеренно не стали пока выбирать председателя, ограничившись выборами заместителей и членов комиссий по отбору кандидатур на пост мэра. Конкурсы уже объявлены. Когда в этих муниципалитетах появятся главы, тогда дойдёт очередь и до избрания спикеров. Получается, что до дня вступления в должность вновь назначенных глав отвечать за жизнь горноуральских сёл будет Николай Кулиш, а в Серове продолжит руководить Елена Бердникова.

В АСБЕСТЕ — самая сложная ситуация. Там не то что выбрать председателя, первого заседания дума провести не может — нет кворума. На прошедших выборах 11 из 21 мандата получили представители КПРФ. Теперь на объявленные заседания думы приходят они плюс один член «Справедливой России». Официально все остальные депутаты в командировках, отпусках и на больничных. Но один раз это могло быть стечением обстоятельств, а во второй уже похоже на систему. Депутат от КПРФ Наталья Крылова считает эти действия саботажем.

— Первоначально неприходящие на заседания депутаты были против моей кандидатуры на пост спикера. Теперь я не претендую на этот пост. До 5 октября, когда состоится следующее заседание, мы проводим переговоры по этому и другим спорным вопросам. Посредником согласилась выступить глава города Наталья Робертовна Тихонова. Мы согласны на компромисс по многим вопросам, кроме тех, что являются для нас принципиальными, — сообщила «ОГ» Наталья Крылова.

Асбестовские депутаты не склонны считать ситуацию кризисной, они работают: встречаются с избирателями, пишут обращения в надзорные органы. Провели также совместное совещание с администрацией города по вопросам формирования бюджета на 2018 год.