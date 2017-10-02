Стал мэром в 29 лет

Алексей Стасёнок считает, что положительные качества молодых специалистов — в том, что они легки на подъём и готовы привносить что-то новое. Фото: из личного архива Алексея Стасёнка

Сюжет «Городская управа»

Откровенно говорим с местными градоначальниками об их планах, мечтах и проблемах.

В конце июня городской округ Нижняя Тура возглавил 29-летний Алексей СТАСЁНОК, став самым молодым свердловским мэром — до этого рекорд принадлежал 33-летнему главе Верхней Туры Ивану Веснину. Спустя три месяца после избрания на пост руководителя муниципалитета Алексей Стасёнок рассказал «ОГ», как за это время пересмотрел подходы к управлению городским округом и какие реформы уже начал воплощать в жизнь.

— Алексей Викторович, летом, сразу после вашего избрания, в муниципалитете сложилась непростая политическая ситуация, связанная с возникшим недопониманием между депутатами прежнего созыва и администрацией. Как изменилась ситуация после выборов и как началась работа с новым составом думы?

— Во время предвыборной гонки договорились с представителями других политических сил, что будем сообща выстраивать работу, независимо от исхода выборов в думу. Поэтому сейчас можно сказать, что ситуация стабилизировалась. Состав думы обновился на две трети. В новый депутатский корпус входят и представители бизнеса, и промышленники, и бюджетники, а кроме того, новый состав значительно моложе предыдущего. А это значит, что депутаты будут энергичными и инициативными. Смотрю на нашу совместную работу с перспективой.

Досье «ОГ» Алексей Викторович Стасёнок родился 3 июня 1988 года в г. Нижняя Тура, окончил среднюю общеобразовательную школу № 7, затем уральский техникум экономики и права по специальности правоведение. Высшее образование получал в Уральской государственной юридической академии по специальности «Юриспруденция», второе высшее — в РАНХиГС, по специальности «Экономика». Ранее работал в управлении собственной безопасности «УГМК холдинг» и других структурах.

— Президент России Владимир Путин поддерживает приход во власть молодых и энергичных руководителей — министров и губернаторов. Сейчас такая же тенденция появилась и в муниципалитетах. На ваш взгляд, в чём легче, а в чём сложнее молодому мэру?

— Молодые специалисты легки на подъём, трепетно относятся к своей работе и вместе с тем готовы вносить в свои подходы что-то новое, постоянно учиться. И разговаривая со старшими коллегами и руководителями области, я замечаю, что они охотно делятся опытом, подсказывают, как лучше решить тот или иной вопрос. Старшее поколение переубеждать труднее. Люди почему-то уверены, что молодой — значит, неопытный. Доказываю обратное не словом, а делом: красным словцом никого не удивишь.

— Кстати, как в городском округе обстоят дела с молодыми специалистами?

— Остро этот вопрос не стоит. Для молодых специалистов главное — это жилищный вопрос, вот его и будем прорабатывать по мере необходимости. За два месяца квартиры получили два молодых врача в нашем округе — хирург и стоматолог.

— Алексей Викторович, есть две точки зрения на то, сколько мэр должен прожить в городе, которым пришёл руководить. Кто-то говорит — минимум несколько лет, другие — что именно свежий, «незамыленный» взгляд помогает находить эффективное решение старых проблем…

— Я придерживаюсь второй позиции. В Нижней Туре я вырос, затем какое-то время жил и работал в Верхней Пышме. И когда приезжал к родителям, отметил, что предыдущие мэры жили в Нижней Туре по несколько десятков лет, а ситуация всё равно не менялась в лучшую сторону: где-то с 2004 года в городе начался застой…

— А как вы решили попробовать силы на посту главы?

— Прошлой осенью, после отставки предыдущей главы Ларисы Тюкиной, увидел объявление о конкурсе в местной газете «Время». Прочитал квалификационные требования, всё обдумал и решил предложить свою кандидатуру.

— В предвыборном интервью вы обещали, что когда станете главой — перевезёте в Нижнюю Туру семью.

— Уже перевёз — месяц назад сюда переехали супруга и двое детей. Теперь здесь наш дом: сразу решил, что жить на два города для меня неприемлемо. Здесь же живёт мой старший брат Яков — он один из 18 депутатов нового состава. В детстве брал с него пример, и очень рад, что сейчас мы работаем в одной команде.

— Что в первую очередь нужно изменить в городском округе?

— Прежде всего — отношение земляков к самой администрации: сейчас оно крайне негативное. Люди жаловались, что местной власти до них нет никакого дела: долгие годы проблемы жителей оставались без внимания. Например, в Нижней Туре восемь лет не могли спилить три старых тополя, которые грозили упасть на частные дома. Представляете — восемь лет! Всё это время люди писали письма и приходили в администрацию, а проблему можно было решить в два счёта. В августе опасные деревья спилили.

И.о. заместителя губернатора области Александр Высокинский, рассказывая о создании стратегий развития городских округов, говорил, что у каждой проблемы должны быть имя и фамилия. И я нацелен на то, чтобы ввести систему персональной ответственности каждого сотрудника. Раньше некоторые сотрудники администрации считали, что сам факт прихода на работу уже означает хорошее выполнение работы. Так не годится. Сейчас команда обновляется. В том числе — сменились три заместителя главы, каждый из которых отвечает за свой портфель задач в муниципалитете. Сейчас надо менять подходы к привлечению инвесторов, поддержке предпринимателей, решению коммунальных проблем.

— Читатели «ОГ» из Нижней Туры, кстати, не раз жаловались на проблемы с ЖКХ. В чём дело — в ветхости коммунальных сетей?

— Дело в том, что в нашем маленьком городе — семь управляющих компаний. Это большая цифра, но фактически коммунальная сфера оставалась без внимания, как в поговорке про «семь нянек», у которых «дитя без глазу». Сейчас стартовал процесс создания в муниципалитете единой управляющей компании, которая будет качественно выполнять свои обязанности.

Во время ответа Алексей Стасёнок отвлекается на входящий звонок и, когда кладёт трубку, улыбается:

— Звонил Сергей Юрьевич Бидонько (депутат Государственной думы. — Прим. ред.). Только что городу при его поддержке выделили 2,5 миллиона на ремонт детской школы искусств. Будем развиваться! До ноября предстоит доработать и расширить стратегию развития городского округа Нижняя Тура — те черновые варианты, которые есть, слабо проработаны. В нашем городе, например, до сих пор нет парка культуры, нет бассейна, так что людям приходится ездить в соседний город Лесной. Проектов, которые необходимо реализовать до 2030 года, много, но думаю, что мы всё успеем.