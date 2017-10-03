Стадион в Горноуральском строили школьники?

На открытии по дорожкам новенького стадиона прошёл парад местных спортсменов. Фото: Пресс-служба ГГО

Сразу две новости, связанные со строительством школьного стадиона в посёлке Горноуральский, попали в федеральную повестку СМИ. Не успели ещё сдуться праздничные шарики после торжественного открытия, как появилась информация о том, что помимо подрядчиков благоустройством стадиона занимались… школьники. «ОГ» провела собственное расследование.

Стадион в посёлке Горноуральском, расположенном в 18 км от Нижнего Тагила, был открыт 23 сентября. На первый в городском округе школьный стадион с искусственным покрытием было выделено 16 миллионов рублей — поровну из областного и местного бюджетов. Комплекс включает футбольно-легкоатлетическое ядро, площадку для волейбола и баскетбола, спортивные тренажёры, зону воркаута, сектор для прыжков в длину.

— Стадион — отличный подарок не только ученикам школы №24, но и всем жителям посёлка, — считает депутат Госдумы Алексей Балыбердин, — можно сколько угодно говорить о спорте высоких достижений, но именно строительство спортивных сооружений в таких посёлках, как Горноуральский, и есть лучший способ популяризировать спорт и здоровый образ жизни. Чемпионами не становятся в одночасье, их надо растить с детства.

Встревожили подробности благоустройства школьного стадиона, которые после открытия появились в нижнетагильских СМИ. Оказывается, строительством занимались не только подрядчики, но и местные школьники — вместо уроков физкультуры и технологии. Сообщалось, что одна из учениц при этом была травмирована. Из публикаций также следовало, что дети выполнили работу, которую оплатили подрядчикам. По изложенным журналистами фактам начала проверку прокуратура Пригородного района Нижнего Тагила.

В ходе разбирательства выявлено нарушение 34 статьи закона «Об образовании». Не было оформлено согласие родителей именно на тот вид работ, к которому привлекались старшеклассники. Случаев травмирования детей не установлено.

Помощник прокурора Пригородного района Евгений Парадеев побывал на родительском собрании в школе №24, где присутствовали законные представители 150 учащихся. Обсуждалась ситуация с привлечением школьников к работам по благоустройству стадиона. Родители не только не жаловались на действия администрации школы, но и поддержали педагогов. «Наши дети растут белоручками, по закону их нельзя даже заставить мел стереть с доски. Это неправильно», — прозвучало в одном из выступлений.

— Общался с учащимися. Они не скрывают, что участвовали в благоустройстве. Напротив — гордятся своим трудом, даже в школьной газете об этом пишут. Сообщили, что работали добровольно, — рассказал «ОГ» Евгений Парадеев.

Проверила прокуратура и сведения о выплате денег подрядной организации за работу, выполненную школьниками. Этот факт также не подтвердился.

— В муниципальный контракт благоустройство откосов по краю площадки не входило. В смете этих работ нет, поэтому школа по своей инициативе решила натянуть газонную сетку, отсыпать её землёй, чтобы потом высадить цветы. Мы купили школе в подарок сетку, остальное они решили сделать самостоятельно, — рассказал ОГ директор строительной компании «Березит» Владимир Путилин.

Эта компания построила уже три десятка стадионов. Тагильчанам она известна по стадиону Олега Шатова. Работы всегда выполнялись в соответствии с контрактом, поэтому строителям обидно, что их репутация оказалась под ударом.

Чем закончится разбирательство прокуратуры, говорить рано, а местные жители уже дали оценку действиям руководства школы. С директором Татьяной Заостровных встретилась группа родителей и предложила провести субботник по благоустройству новенького стадиона.