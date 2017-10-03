Серовские вальщики леса «валят» конкурентов

На конкурсе профмастерства в Ханты-Мансийске в 2015 году Евгений Красиков (на фото) получил золото, а Сергей Красиков — серебро. В прошлом году на окружном конкурсе «Славим человека труда!» Евгений снова стал первым. Фото: Тамара Романова

Серовские вальщики леса снова подтвердили статус лучших. На областном конкурсе «Славим человека труда!», который в минувшую пятницу прошёл в Серове, пьедестал почёта заняли работники местного предприятия ООО «Лесной Урал Сбыт». Первое место завоевал Евгений Красиков, второе — Михаил Киселёв, третье — Виктор Гисматулин.

Победа серовчан мало кого удивила — в начале сентября они представляли Свердловскую область на чемпионате России и вырвали в упорной борьбе восьмое место. А представитель династии Красиковых — Евгений — стал четвёртым.

— На этот раз я решил уступить место молодым, пусть растут в мастерстве. Жаль, пока внук ещё мал — Роману всего семь лет, но придёт и его время продолжить династию Красиковых, — отметил Сергей Красиков.

О знаменитой в Серове династии «ОГ» писала три года назад (в номере от 28.06.2014), тогда Евгений рассказывал, что пришёл в профессию по примеру отца — Сергея Красикова — потомственного вальщика.

— Работа тяжёлая, а до вальщика ещё надо дослужиться, я прошёл все ступени: года три работал сучкорубом, года три — чикировщиком (связывал тросом поваленные деревья и помогал загружать их в трактор), потом ещё немного помощником вальщика, — рассказывал «ОГ» Красиков-младший.

Примечательно, что последние несколько лет Евгений и Сергей Красиковы конкурировали за призовые места на конкурсах разного уровня, а Красиков-младший даже превосходил своего главного учителя в профессии.

— Губернатором поставлена амбициозная задача — возродить славу промышленного Урала, вывести область на третье место по объёмам производства в России, и особая роль уготована тут лесозаготовительной отрасли. Серовский городской округ — это практически центр нашей лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, — сказал заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Кстати В Свердловской области 15 миллионов гектаров леса, запасы древесины — 2 миллиарда кубометров, ежегодная заготовка — около 8 миллионов кубометров древесины.