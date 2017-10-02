В Кировграде депутаты единогласно выбрали главу

Александр Оськин - один из глав долгожителей - возглавляет Кировградский округ с 2008 года. Фото: Александр Исаков

В Кировграде избран новый глава. Народные избранники единогласно определили на пост действующего мэра Александра Оськина — он получил 20 из 20 голосов и пошёл на третий срок.

Конкуренцию Александру Оськину составил лишь один кандидат. Ни одного голоса не получил от депутатов заместитель главного инженера филиала «Производство полиметаллов» акционерного общества «Уралэлектромедь» Виталий Мальков.

Александр Оськин отметил, что планы работы на предстоящее время уже понятны. При поддержке министерства энергетики и ЖКХ в городе приступили к реализации водной программы, по которой уже началось строительство станции очистки воды. Проблема качества воды — одна из серьёзнейших для города. Мэр уверяет, что в течение трёх лет вопрос решит.

К следующему году в Кировграде будет сдана и открыта новая школа на 1200 мест, которая позволит полностью перейти на односменное обучение. Кстати, с первого сентября этого года впервые в городе, в школе №1, запущена программа «Уральская инженерная школа», в следующем году планируется также подключить к проекту школу №3.