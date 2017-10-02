Жители «барака для депутата» отказываются от общежития, замерзая в собственных квартирах

Фото: serovglobus.ru

В серовском «бараке для депутата» на улице Железнодорожников, 14 замерзают жители, которые отказываются от предоставленного им жилья в манёвренном фонде муниципалитета. По причине того, что дом формально должен быть пустым, теплоснабжающая компания отказывается подавать тепло — за него уже никто не платит. Дом, к которому привлёк внимание депутат Заксобрания Дмитрий Ионин, переехав туда на несколько дней, признали аварийным в 2016 году. Но выехать оттуда согласились не все жильцы. Несмотря на риск для здоровья, пять семей серовчан отказались от меньших, но более безопасных площадей в общежитиях.

В апреле 2014 года этот дом по улице Железнодорожников, 14 в Серове поставили в очередь на капитальный ремонт, хотя он здание уже не спасёт — условия проживания тут оставляют желать лучшего. Барак стал знаменитым в 2015 году благодаря истории с «реалити-шоу», когда «эсер» Дмитрий Ионин три дня прожил в одной из комнат самого аварийного подъезда, после чего дом стали называть «бараком для депутата». Благодаря инициативе некоторых жителей и освещению сложившейся ситуации в СМИ, дом был признан аварийным только в ноябре 2016 года.

— Большинство жителей переехало из барака ещё в прошлом году. Это именно те люди, которые обращались ко мне за помощью. Предоставленное им жильё на порядок комфортнее и лучше, чем те условия, в которых им приходилось жить. К сожалению, несколько человек отказались от переезда, — рассказывает «ОГ» Дмитрий Ионин.

Эта история обернулась успехом только для некоторых жильцов: несколько семей из самого разрушенного подъезда переселили в благоустроенные жилища. Однако не все на это согласились — кто-то и по сей день остаётся в опасном для жизни бараке в силу того, что предоставленное жильё в манёвренном фонде (общежитие) их не устраивает. Ко всему прочему, наступают холода, а теплоснабжающая компания отказывается подавать тепло в барак, который по факту уже должен пустовать. Как прокомментировало ситуацию «ОГ» руководство компании, отапливать дом не будут, ведь по документам все помещения должны быть пустыми.

— Людям предоставили квартиры, у нас есть список домов, которые уже расселены, и мы их отключаем. Их проблемы: им дали квартиры, ключи, почему они там на сегодняшний день находятся, хотя не должны? Кто будет платить, если у них уже другая жилплощадь есть и с них сняли начисления? — отметил в разговоре с «ОГ» директор теплоснабжающей компании «Вертикаль» Леонид Олюнин.

Если жители не съедут из аварийного дома, их ожидает принудительное выселение по решению суда. Программа расселения ветхого и аварийного жилья на данный момент реализуется для тех, чьи дома были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Возможности расселить людей с Железнодорожников, 14 в другие, более благоустроенные квартиры, как заявили в администрации округа, у муниципалитета просто нет. Как рассказал «ОГ» журналист местного издания «Серов.Глобус» Алексей Пасынков, даже если серовчане согласятся переехать, на это понадобится время. Серьёзная проблема, по словам журналиста, состоит также в том, что в те метражи, которые могут предоставить в общежитии, не перевезти всю мебель. Если оставлять добро на месте, в полуразрушенном доме, то произойдёт точно так, как с расселённой частью барака — всё разворуют и растащат.

— Людям хочется жить в более комфортных условиях, чем общежитие, но они должны сами понимать, что оставаться в бараке опасно. Мы, безусловно, надеемся на благоразумие жителей, что предпочтут самостоятельно переселиться, — комментирует ситуацию пресс-секретарь Серовской администрации Вера Теляшова.