Старт отопительного сезона не обошёлся без казусов

Первый снег уже выпал, а тепло появилось ещё не во всех домах региона. Фото: Владимир Мартьянов

Практически во всех муниципалитетах области запущено отопление, но остаются дома, в которых батареи до сих пор холодные. И.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов вчера на встрече с журналистами заявил, что подача тепла в стопроцентном объёме ожидается только к 5 октября, хотя включить его обещали до 30 сентября.

На данный момент показатель по области составляет 98,5 процента жилищного фонда. В прошлом году показатель подключения составил 97,2 процента.

В муниципалитеты, где нет стопроцентного подключения, направлены письма с требованием в полном объёме запустить отопление, а также предоставить министерству объяснения задержки. Первые ответы уже поступили. Так, например, в Алапаевске до сих пор остаются не подключёнными к теплу три дома из-за того, что ТСЖ не расплачивается с поставщиками энергоресурсов, хотя с жильцов плату собирает. В Невьянске из-за ремонта теплотрассы также мёрзнут несколько домов, в том числе один социальный объект. Ожидают подключения шесть домов в Полевском, там ремонтируется одна из котельных. В Екатеринбурге в домах на Краснофлотцев, 29 и Кировградской, 23 завершён капитальный ремонт систем, и батареи вот-вот начнут согреваться.

— В тех муниципалитетах, где главы уходят от опрессовок, число прорывов при запуске теплоисточников несравнимо больше. В дальнейшем мы обяжем глав проводить не менее двух опрессовок в летнее время, — отметил Николай Смирнов.

Отопительный сезон стартовал на севере области ещё 12 сентября, и сегодня фактически он на 3–4 дня опережает прошлогодние показатели. По объектам социальной сферы показатель также немного вырос — с 99 до 99,72 процента.

Глава ведомства обозначил два серьёзных момента, которые проявились в процессе подключения тепла. Несмотря на беспрецедентный объём выполненных работ и выделенные 2,5 млрд рублей (что превышает предыдущие показатели почти в полтора раза), не все участки теплосетей, нуждающиеся в замене, были обновлены. Это привело к нескольким прорывам, которые также задержали подачу тепла. Помешали и отказы некоторых собственников во время ремонта допустить в помещения рабочих.

— Прорывы произошли как раз в тех квартирах, куда собственники не пустили ремонтные бригады. Пришлось проводить ремонты в режиме ЧС, — добавил Николай Смирнов. — Стоит отметить, что по постановлению суда, собственник, не допустивший в свои помещения подрядную организацию, несёт ответственность за убытки, которые понесли жители дома в результате аварийных ситуаций.

Кстати Износ тепловых сетей Екатеринбурга на данный момент составляет 62 процента. Показатель снижается, но этого недостаточно для бесперебойной работы системы. В прошлом году, для сравнения, износ составлял 64,5 процента. Порядок и график работ по ремонту ведётся в соответствии с утверждённой схемой по переводу теплоснабжения Екатеринбурга на закрытую схему.