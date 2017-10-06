Однажды вы обязательно прочтёте о себе

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Наша газета — ровесник Каменского городского округа, который в этом году отметил свое 52-летие.

«У тружеников теперь имеется своя газета, которая призвана широко освещать многогранную жизнь нашего района. Велико значение печати в нашей жизни. Она и летописец нашей истории, и самая массовая трибуна передового опыта», — с такими словами обратился к читателям редактор «Пламя» Александр Казанцев на страницах первого номера. И по сей день наша газета — своеобразная летопись района, а её читатели — соавторы этой истории.

Газета «Пламя» хранит имена наших выдающихся земляков, рассказывает о том, как они жили, трудились. Наш район расположен в очень живописной местности. 10 памятников природы украшают его, среди них скала «Каменные ворота» — визитная карточка нашего края, порог Ревун — любимое место туристов-водников и скалолазов. Экономическую основу Каменского городского округа составляет аграрная деятельность, звания передовиков отрасли АПК по праву заслуживают животноводческое предприятие ПАО «Каменское» и Сосновское отделение птицефабрики «Свердловская». Главное промышленное предприятие района — завод железобетонных конструкций «Уралтранстром».

Надежда Казанцева, директор газеты «Пламя». Фото: «Пламя╗

Гражданами с активной жизненной позицией в Каменском городском округе являются работники здравоохранения, культуры и образования, они же и самые частые авторы газетных публикаций. Продуктивно редакция газеты «Пламя» сотрудничает и с районными советом ветеранов и женсоветом, которые всегда в центре социальной и политической жизни. Традиционными стали такие совместные акции как «Солдатский альбом», эстафета «Материнский подвиг», рубрики «Слава поколению Победы», «Люди своего дела».

«Наша цель рассказать обо всех и о каждом. Читайте газету «Пламя», и однажды вы обязательно прочтёте о себе, о своих близких и знакомых!» — неизменный девиз нашей газеты, которая всегда старается быть ближе к своим читателям.