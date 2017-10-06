Культработник из Мартюша учит петь людей с нарушениями слуха

Через месяц после создания коллектив «Песня ручной работы» уже выступил на Дне молодёжи. Фото: «Пламя»

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Молодой сотрудник Дома культуры посёлка Мартюш Наталья Худорожкова создала коллектив «Песня ручной работы», в котором занимаются люди с нарушениями слуха. За короткий срок ей удалось создать творческую команду и выступить с ней на концерте. Сейчас артисты готовятся к участию в конкурсе, где нет отдельной номинации жестового пения — будут выступать наравне со всеми.

— Наталья Юрьевна, вы — успешный руководитель волонтёрского объединения «Центр ДоброТы», студии ораторского мастерства «Дар слова» и театральной студии «Старт». Как вы пришли к мысли заниматься ещё и инклюзивным творчеством?

— В студенческие годы, будучи волонтёром, я попала на одно из мероприятий челябинского инклюзивного клуба «Наше место» и, общаясь с людьми, имеющими разные виды инвалидности, открыла для себя новый мир. В определённый момент стало диким, почему на любом мероприятии, даже в Екатеринбурге, не видно людей с инвалидностью. А ведь они есть в любом городе, в любом посёлке. Их не видно, потому что для них не создано условий, нет площадок, готовых их принять. Это открытие стало поворотным моментом, я уже не могла сидеть и ничего не предпринимать.

— В вашем творческом коллективе «Песня ручной работы» люди с инвалидностью по слуху. С чем это связано?

— Много времени я потратила просто на поиски организаций, обществ инвалидов, но, как оказалось, формально они есть, а реально выйти на контакт с ними довольно непросто. Весной этого года я познакомилась с Антоном Пшеницыным, заместителем председателя Каменск-Уральского отделения Всероссийского общества глухих, он дал мне контакты, я к ним съездила. Так я начала работать пока только с глухими, потому что у них есть руководитель-переводчик.

В нашем коллективе не только глухие и слабослышащие, но и ребята без ограничений здоровья — они открывают для себя язык жестов.

Наталья Худорожкова теперь мечтает «вытащить из дома колясочников» и вовлечь их в творческий процесс. Фото: «Пламя»

— Коллектив появился в мае, а уже в июне выступил на Дне молодёжи? Как вам такое удалось?

— Песню мы выучили быстро, так как были поставлены жёсткие сроки, ведь в ближайшее время другой хорошей возможности заявить о себе не было. Конечно, были трудности. Антон у нас совсем не слышит, девочки — слабослышащие, в любом случае надо изучать язык жестов и дактильную азбуку — по буквам показывали каждое слово. Кто из ребят пошустрее, освоил сразу. Примечательно, что общение не заканчивается с окончанием репетиций, ребята общаются и вне Дома культуры, встречаются, гуляют.

— Сколько человек получилось объединить в рамках «Песни ручной работы»?

— Премьеру песни мы показали в количестве 15 человек. На первые мастер-классы по жестовому языку желающих было больше, но постепенно, как это всегда бывает, кто-то отсеялся. Тем не менее остался костяк из 12 ребят. Пока мы оттачиваем исполнение старой песни, готовимся выступить в Екатеринбурге в Центре культуры «Урал» на отборочном этапе Всероссийского конкурса «Будущее России». Причём конкурс не для инвалидов, поэтому отдельной номинации для жестового пения не предусмотрено. Мы могли бы выступить вне конкурса, но организаторы предложили подать заявку в номинацию «Эстрадный вокал». Попробуем.

После выступления планируем делать новый набор и привлекать больше каменской молодёжи, будем выбирать новую песню. Я ставлю перед собой задачу работать не только с пришедшими к нам ребятами, но и вовлекать тех, кто пока в стороне, чтоб они прониклись нашими идеями, что-то для себя поменяли. Поэтому мы сняли видеоролик, чтоб выйти в медиапространство и распространить информацию о нашем деле, о возможностях, которые открываются при совместной работе.

— Что дальше?

— Мне хочется развиваться, поэтому в планах у меня — вытащить из дома колясочников. Пока не знаю, как это сделать. Хочется, чтоб они узнали, что мы существуем, что будем рады с ними встречаться и общаться. Пока это очень сложно. Это большой социальный проект, он отнимает время и силы, но я вижу даже по ребятам из жестового клуба, как они меняются, как открывают для себя другой мир. Это поддерживает.